Boxe, grande serata ad Ascoli Piceno: Seghetti-Numanovic e Obaid-De Montis

Il 17 luglio Piazza del Popolo ospiterà una riunione pugilistica targata Team Magnesi – A&B Events. In programma due match titolati: EBU Silver Mediomassimi e Titolo Italiano Mosca.
Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si prepara a diventare il palcoscenico di una grande serata di boxe. Il prossimo 17 luglio è in programma una riunione pugilistica targata Team Magnesi – A&B Events, con due incontri titolati al centro del programma.
L’evento sarà trasmesso in diretta su RaiSport a partire dalle ore 22.
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Boxe ad Ascoli Piceno, due titoli in palio
Il clou della serata sarà rappresentato da due sfide di grande interesse.
Per il Titolo EBU Silver dei pesi Mediomassimi, Eros Seghetti affronterà Enid Numanovic in un match che promette intensità e spettacolo.
Spazio anche al Titolo Italiano dei pesi Mosca, con Ahmed Obaid opposto a Marco De Montis.
Il programma della serata
Titolo EBU Silver Mediomassimi
Eros Seghetti vs Enid Numanovic
Titolo Italiano Mosca
Ahmed Obaid vs Marco De Montis
Dove vedere la riunione pugilistica
La riunione pugilistica di Ascoli Piceno sarà trasmessa in diretta su RaiSport venerdì 17 luglio, a partire dalle ore 22.