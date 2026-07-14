World Tour, Budapest: ha vinto Leonardo Fabbri! È la prima volta da numero uno

Leonardo Fabbri conferma un momento di forma straordinario e vince a Budapest: è la sua prima volta da numero uno al mondo

Leonardo Fabbri non conosce limiti. Il campione toscano del getto del peso ha scritto un’altra pagina d’oro dell’atletica azzurra, imponendosi con schiacciante autorità nella tappa Gold del World Continental Tour nella capitale ungherese.

Non si tratta di una vittoria qualsiasi, bensì della prima, simbolica affermazione da numero 1 del mondo, arrivata con la ciliegina di una prestazione tecnica e mentale assolutamente inarrestabile.

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Sulla pedana di Budapest, Fabbri ha orchestrato un vero e proprio crescendo. Dopo un’apertura di studio a 20,53 metri, il campione europeo ha iniziato a macinare distanze, sfiorando il muro dei 22 metri con un 21,94 che ha di fatto ipotecato il successo.

La grande giornata di Fabbri a Budapest

La vera magia, tuttavia, è arrivata all’ultimo turno: una spallata potente e perfezionata nei minimi dettagli da 22,04 metri, sufficiente a lasciare sul campo avversari di calibro olimpico come il giamaicano Campbell (21,52), il nigeriano Enekwechi (21,48) e il campione del mondo indoor Tom Walsh (21,38).

Questo trionfo rappresenta la nona vittoria consecutiva di Fabbri negli ultimi due mesi, una striscia positiva straordinaria che include i recenti successi in Diamond League, dal Golden Gala di Roma (22,21) fino alla miglior prestazione mondiale stagionale realizzata a Eugene (22,74).

Mentre il connazionale Nick Ponzio chiude settimo, Fabbri guarda ora con rinnovata, ferrea fiducia agli Europei di Birmingham (10-16 agosto). Il messaggio per i rivali è chiarissimo: il re del peso ha appena alzato ulteriormente l’asticella, e l’Europa intera trema.