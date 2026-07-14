Tour de France, Pogacar domina a Le Lioran: vince la decima tappa e allunga su Vingegaard

Lo sloveno si impone in solitaria nella Aurillac-La Lioran di 166 km e consolida la maglia gialla. Evenepoel chiude secondo a 32”, Seixas terzo a 34”.

Altra prova di forza di Tadej Pogacar al Tour de France. Lo sloveno ha vinto in solitaria la decima tappa, la Aurillac-La Lioran di 166 km, al termine di una frazione durissima sulle strade del Massiccio Centrale.

Il capitano della UAE Emirates ha tagliato il traguardo in 3h58’08”, mettendo ancora più al sicuro la maglia gialla e aumentando il vantaggio in classifica generale sui rivali diretti.

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Tour de France, Pogacar vince la decima tappa

Pogacar ha fatto la differenza nel finale della tappa di Le Lioran, in una giornata molto impegnativa con sette GPM lungo il percorso.

Lo sloveno ha staccato tutti e ha chiuso davanti al belga Remco Evenepoel, secondo a 32”, e al francese Paul Seixas, terzo a 34”.

Vingegaard perde ancora terreno

La giornata è stata positiva anche in ottica classifica generale per Pogacar, che ha guadagnato altro margine su Jonas Vingegaard.

Il danese della Visma Lease a Bike ha chiuso settimo al traguardo con 44” di ritardo e ora si trova a 3’36” dalla maglia gialla.

Evenepoel, secondo nella tappa, resta invece terzo nella generale a 4’06” da Pogacar.

Classifica generale, Pogacar consolida la maglia gialla

Dopo il successo a Le Lioran, Pogacar rafforza il proprio primato al Tour de France.

Lo sloveno guida la classifica generale con 3’36” di vantaggio su Vingegaard e 4’06” su Evenepoel, confermandosi ancora una volta il grande riferimento della corsa.

Domani l’undicesima tappa

Il Tour de France proseguirà domani con l’undicesima frazione.

La tappa partirà da Vichy e arriverà a Nevers dopo 161 km, in una giornata che potrebbe offrire un copione diverso rispetto alla dura frazione del Massiccio Centrale.