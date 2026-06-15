Incredibile ai Mondiali: Capo Verde ferma la Spagna sullo 0-0. E c’è anche un record negativo

Incredibile ma vero: la Spagna non è riuscita a vincere contro Capo Verde all’esordio ai Mondiali. La partita è terminata con il risultato di 0-0

È un epilogo pazzesco quello per la Spagna, che all’esordio ai Mondiali 2026 inciampa contro la matricola Capo Verde, fermandosi su un muro assurdo di una nazionale sulla carta molto più debole. I campioni d’Europa, favoriti d’obbligo del Girone H, sbattono contro una fase difensiva molto attenta e lasciano sul campo l’imbarazzo di un possesso sterile e la traversa clamorosa di Ferran Torres.

De la Fuente prova a scardinare la gabbia, sganciando Pedri, ma la Roja appare prigioniera del suo stesso spartito: zero idee, nessun centravanti di peso – e oggi la mancanza si è sentita parecchio – e zero tiri da fuori.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Inutile anche la sveglia tardiva di Lamine Yamal, gettato nella mischia al 71’ ma incapace di salvare la situazione nei minuti finali. Dall’altra parte c’è la storia: Capo Verde, al debutto assoluto, disputa una gara di straordinaria maturità.

La favola di Capo Verde ai Mondiali 2026: muro storico contro la Spagna

Le linee restano corte, Ryan e Jovane Cabral aspettano il varco giusto, e davanti c’è un Vozinha – nome da eroe dei cartoni, parafulmine della serata – che riesce a sventare qualsiasi attacco da parte delle Furie Rosse.

La Spagna annaspa nel suo stesso corto circuito: Llorente non sfrutta le fasce e in generale gli spagnoli non riescono a trovare il varco giusto per fare male. Nel finale, il brivido gelato: al 90esimo Borges va a un passo dalla rete del ko, ma Unai Simon si sveglia dal torpore e salva il risultato.

La partita finisce con un tonfo, 0-0. Capo Verde fa la storia e strappa un punto d’oro; la Spagna, invece, si scopre improvvisamente vulnerabile, prigioniera di un calcio ormai tremendamente prevedibile che rischia di trasformare questo Mondiale in un autentico incubo.