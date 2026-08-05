Europei acquatici, l’Italia cerca altre medaglie: Paltrinieri nella 5 km, Santoro e Tocci dai 3 metri

Parigi propone oggi un’altra giornata ad alta intensità per gli azzurri agli Europei dagli sport acquatici. Nella Senna saranno assegnati i titoli della 5km di nuoto di fondo, mentre all’Olympic Aquatics Centre proseguirà il programma dei tuffi con la gara maschile dal trampolino dei 3 metri e il sincro misto dalla piattaforma. Gregorio Paltrinieri, Matteo Santoro e Giovanni Tocci i principali osservati.

Paltrinieri cerca il riscatto, Taddeucci torna dopo l’oro

La 5 km maschile scatterà alle 10.00. Paltrinieri e Marcello Guidi proveranno a reagire dopo il quarto e il quinto posto nella 10 km, affiancati da Domenico Acerenza, al debutto nella rassegna. Nel primeggio, alle 14.30, toccherà alle donne: Ginevra Taddeucci tornerà in acqua dopo il successo conquistato ieri nella distanza olimpica e gareggerà insieme a Barbara Pozzobon e Noemi Cesarano.

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Le prove saranno trasmesse su Rai 2 e sui canali Sky Sport oltre che in streaming su RaipLya, Sky Go, Now ed European Aquatics TV.

Santoro Tocci puntano alla finale, Pelligra torna dalla piattaforma

Nei tuffi il programma inizierà alle 10.30 con i preliminari del trampolino maschile da 3 metri. Santoro e Tocci dovranno entrare tra i primi dodici per accedere alla finale delle 19.55. Per Santoro sarà anche l’occasione di riscattare l’eliminazione subito nella gara individuale dal metro, dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle prove sincronizzate e nel Team Event.

Alle 18.30 spazio invece al sincero misto dalla piattaforma, con Sarah Jodoin Di Mario e Raffaele Pelligra. Il giovane azzurro torna in gara dopo l’argento conquistato insieme a Simone Conte. Anche qui le sessioni saranno visibili su Sky, Rai e le rispettive piattaforme streaming.