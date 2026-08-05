Sport in tv oggi mercoledì 5 agosto: Europei degli sport acquatici e le big di A in campo, Sportface su Prime Video e Samsung TV

L’amichevole tra Napoli e Osasuna e la nuova giornata degli Europei degli sport acquatici guidano il programma di mercoledì 5 agosto. Spazio anche a Milan-Inter, Chelsea-Juventus, al Tour de France femminile, al Giro di Polonia e al Masters 1000 di Montreal con Lorenzo Musetti. In serata cominciano inoltre i Mondiali Under 20 di atletica.

Gli Europei degli sport acquatici restano al centro della giornata televisiva. Il programma propone le gare sui cinque chilometri del nuoto di fondo, la finale acrobatics del nuoto artistico e le prove maschili e miste dei tuffi.

Grande spazio anche al calcio, con le amichevoli Milan-Inter, Chelsea-Juventus, Lazio-Ostiamare e Napoli-Osasuna. Nel pomeriggio torna il grande tennis con i tornei di Montreal e Toronto, mentre il ciclismo offre Giro di Polonia, Vuelta a Burgos, Tour de France femminile e Giro del Portogallo.

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Sport in tv oggi, mercoledì 5 agosto

02.00 – BADMINTON (BWF World Tour) – Corea Masters: diretta streaming su BWF TV.

08.30 – PENTATHLON (Europei) – Qualificazioni femminili: non è prevista copertura tv o streaming.

10.00 – NUOTO DI FONDO (Europei) – Cinque chilometri maschile: diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

10.30 – TUFFI (Europei) – Trampolino da tre metri maschile, preliminari: diretta tv su Rai 2 dalle ore 11.10 alle 13.00 e successivamente su Rai Sport HD; diretta anche su Sky Sport Max. Streaming su RaiPlay dalle 11.10, European Aquatics TV, Sky Go e NOW.

12.15 – CICLISMO – Giro di Polonia, terza tappa Gorzów Wielkopolski-Zielona Góra: diretta su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

12.30 – CICLISMO – Vuelta a Burgos, terza tappa Arcos de la Llana-Pineda de la Sierra: diretta streaming su cyltvplay.es.

13.00 – CALCIO (amichevole) – Milan-Inter: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

13.30 – CALCIO (amichevole) – Chelsea-Juventus: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

14.00 – CICLISMO FEMMINILE – Tour de France, quinta tappa Mâcon-Belleville-en-Beaujolais: diretta su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

14.30 – NUOTO DI FONDO (Europei) – Cinque chilometri femminile: diretta tv su Rai 2, con una finestra dedicata alla finale acrobatics del nuoto artistico, e su Sky Sport Arena; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

15.00 – NUOTO ARTISTICO (Europei) – Finale acrobatics: diretta tv su Rai 2, in alternanza con la cinque chilometri femminile di nuoto di fondo, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

16.00 – CICLISMO – Giro del Portogallo, prologo Lisbona-Lisbona: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

17.00 – TENNIS – Masters 1000 di Montreal, secondo turno: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.30 e nuovamente dalle 21.10 fino alla conclusione, oltre che su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Lorenzo Musetti affronterà Mejla alle ore 17.00.

17.00 – TENNIS – WTA 1000 di Toronto, secondo turno: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.30 e nuovamente dalle 21.10 fino alla conclusione, oltre che su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus e SuperTennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

18.00 – CALCIO (amichevole) – Lazio-Ostiamare: diretta streaming su DAZN.

18.30 – CALCIO (amichevole) – Napoli-Osasuna: diretta streaming su DAZN.

18.30 – TUFFI (Europei) – Finale della piattaforma sincronizzata mista da dieci metri e finale del trampolino maschile da tre metri: diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

19.00 – ATLETICA (Mondiali Under 20) – Sessione pomeridiana: diretta streaming su Eurovision Sport.

21.00 – CALCIO FEMMINILE (Champions League, seconda fase delle qualificazioni) – Juventus-Torreense: diretta streaming sul canale YouTube della Juventus.

Nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 agosto

03.00 – ATLETICA (Mondiali Under 20) – Sessione serale: diretta streaming su Eurovision Sport.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche mercoledì 5 agosto prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire ogni giorno eventi, approfondimenti, interviste, podcast e contenuti dedicati ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.