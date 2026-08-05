Mondiali Under 20, l’Italia debutta a Eugene: Doualla accende i 100, quattro finali nella notte

Scattano oggi all’Hayward Field di Eugene i Mondiali Undero 20 di atletica leggere. Nella prima giornata saranno 21 gli azzurri impegnati tra batterie, qualificazioni e finali, oltre alla staffetta 4×100 mista. Il programma italiano inizierà alle 19.00 e proseguirà fino alle prime ore di giovedì, con diretta streaming integrale su Eurovision Sport e differita su RaiSport dalle 7.30.

Doualla nei 100, subito in pista la staffetta mista

La prima azzurra a gareggiare sarà Giulia Manfredini, impegnata nell’eptathlon. alle 19.03 toccherà ai giavellottisti Diego Di Pugno e Pietro Villa, mentre alle 19.22 l’Italia affronterà le batterie della 4×400 mista.

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Grande attesa alle 19.54 per i 100 metri femminili, con Kelly Doualla e Giulia Suppini. In campo maschile saranno invece iscritti nei 100 Fermin Galvan, Orlando e Pratali. Nel lungo femminile spazio a Canova e Gelpi, mentre Ciaramella correrà gli 800 uomini e Caligiana e Macchi saranno impegnate nella prova femminile. Antony Del Pioluogo cercherà l’accesso alla finale del getto del peso.

Quattro titolo in palio nella sessione notturna

La seconda sessione comincerà alle 3.00 italiane con le qualificazioni dell’asta femminile, dove gareggerà Paolatto. Nella notte sono previste anche le eventuali semifinali dei 100 e la conclusione della prima giornata dell’eptathlon.

I primi titoli mondiali saranno assegnati nel peso maschile, nei 5000 femminili e maschili e nella 4×400 mista. Nei 5000 donne l’Italia schiererà Ferrari e Miari Fulcis, mentre Santangelo rappresenterà gli azzurri nella gara maschile. L’eventuale finale della staffetta mista chiuderà il programma alle 5.50.