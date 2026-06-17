Il Portogallo stecca la prima con il Congo, finisce 1-1: Ronaldo a secco

Ronaldo non emula Messi e stecca la prima contro il Congo: dopo il parziale vantaggio di Neves, finisce 1-1

Il tardo pomeriggio italiano ha regalato l’ennesima sorpresa di questo Mondiale 2026. Il Portogallo, reduce da un percorso praticamente netto alle qualificazioni, inciampa già all’esordio nel Gruppo K: 1-1 contro il Congo, risultato che pesa come un macigno sulle ambizioni dei lusitani.

Partenza a razzo del Portogallo. Al sesto minuto, Joao Neves svetta di testa – nonostante la statura in teoria non sia il suo forte – su cross perfetto di Pedro Neto e infila all’angolino. Sembra l’inizio di una passeggiata, ma il Congo non ci sta.

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Gli africani reagiscono con orgoglio e, nel recupero del primo tempo, Masuaku serve Wissa, che di testa riporta tutto in parità. 1-1 che fotografa una prima frazione equilibrata.

Il Portogallo non la riprende più: Ronaldo non brilla

Nella ripresa, il Portogallo prova a sbloccare la partita, ma manca di lucidità. Cristiano Ronaldo, al suo sesto Mondiale, sembra l’ombra di se stesso.

Il campione portoghese spreca occasioni preziose e si spegne insieme alla sua squadra. Il Congo resiste con ordine e grinta, portando a casa un punto che vale oro.

Un risultato amaro per il Portogallo all’esordio, che ora dovrà subito reagire per non essere costretto a rivedere le sue ambizioni. Il Congo, dal canto suo, dimostra di non essere venuto negli Stati Uniti per fare numero. Il Gruppo K si apre con un colpo di scena che ridimensiona i favori del pronostico e accende le speranze africane. Ma soprattutto regala un’altra storia da raccontare.