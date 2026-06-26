Il Mondiale delle Prime Volte. Il Mondiale riscrive la geografia del calcio

Dall’abbraccio liberatorio del CT dell’Ecuador alla tenacia della Bosnia, il torneo che ha definitivamente abbattuto i confini delle gerarchie storiche.

Ecco perché questo Mondiale non è più solo una questione di “soliti noti”

C’è un momento, in ogni Mondiale, in cui la narrazione smette di essere statistica e diventa racconto popolare. È quell’istante in cui il pronostico si sgretola, la gerarchia storica sbiadisce e a parlare è soltanto il cuore.

Questo Mondiale 2026, con la sua estensione a 48 squadre, è stato accusato di tutto, di togliere qualità, di diluire il valore, di trasformare il torneo in un evento infinito. Eppure, guardando quello che sta succedendo sui campi, viene da chiedersi, non è forse questo ciò che volevamo?

L’Ecuador si ferma per la “Tri”

L’immagine simbolo di questo torneo non arriverà dal gol di una stella planetaria, ma da una scena vista a bordo campo al triplice fischio di Germania-Ecuador.

La Tri ha compiuto l’impresa delle imprese, battendo i quattro volte campioni del mondo per 2-1 in rimonta. Ma la notizia, oltre al gol decisivo di Gonzalo Plata, è l’aspetto umano.

Il CT dell’Ecuador, Sebastián Beccacece — l’antidivo per eccellenza, uno che non ha mai giocato a calcio tra i professionisti ed è cresciuto come mente tattica all’ombra di Jorge Sampaoli — ha rotto ogni protocollo.

È scattato verso le tribune, arrampicandosi quasi per andare a prendersi l’abbraccio in lacrime della sua famiglia, mentre la tifoseria ecuadoregna era in lacrime per la gioia.

Domani a Quito sarà festa nazionale decretata dal Presidente. È l’istantanea di un calcio che è prima di tutto sentimento.

La geografia cambia, le favole restano

Mentre l’Ecuador festeggia, altrove si celebrano altre prime volte che pesano come macigni. La Bosnia, alla sua prima storica qualificazione, ha completato l’opera eliminando l’Italia.

Per noi è un dolore sportivo che si rinnova, per loro è il raggiungimento di un sogno che passa attraverso la tenacia e una sofferenza tattica che ha annullato il divario tecnico.

Ma la rivoluzione non finisce qui. L’Australia continua a dimostrare di non essere più una comparsa, mentre le sfide tra Capo Verde e Congo ci raccontano un calcio africano che non vive più solo di talenti individuali, ma di una solidità collettiva inedita.

Sono squadre che giocano per la propria bandiera, con una fame che le grandi potenze europee e sudamericane sembrano aver smarrito tra le pieghe del calendario.

Calcoli e follia, i fari sui gironi G e H

Se i primi raggruppamenti hanno regalato storie romantiche, gli ultimi gironi sono il manifesto del dramma sportivo puro.

Nel Girone G regna il caos più totale. Belgio, Egitto, Iran e la sorprendente Nuova Zelanda sono tutte incredibilmente in discussione. Non ci sono padroni, ogni partita è un dentro o fuori anticipato dove la nobiltà europea dei Diavoli Rossi rischia di affogare nel cinismo mediorientale o nell’orgoglio oceanico.

Lo scenario è altrettanto clamoroso nel Girone H, con la Spagna capolista, incredibilmente bloccata sul pareggio nella prima giornata da Capo Verde.

Con questo risultato, le Furie Rosse sono a 4 punti dopo la vittoria sull’Arabia Saudita ed attendono l’Uruguay a 2 punti, ma i Tubarões Azuis, gli Squali Blu, si portano a quota 2, davanti all’Arabia Saudita ferma a 1 punto.

Ora l’ultima giornata sarà un thriller, lo scontro diretto tra Capo Verde e Arabia Saudita diventa uno spareggio senza appello per agguantare i sedicesimi. La programmazione economica di Riad contro il cuore della più piccola nazione dell’Oceano Atlantico.

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Costa d’Avorio nel segno di Pépé, Curaçao si arrende 2-0

Il Mondiale delle prime volte non ammette distrazioni, e la Costa d’Avorio ha risposto presente con l’autorità delle grandi squadre.

Contro la Cenerentola Curaçao non è stata una passeggiata, ma un saggio di cinismo firmato interamente da Nicolas Pépé. L’esterno ivoriano si è preso la squadra sulle spalle firmando una splendida doppietta che ha spento l’entusiasmo e la resistenza della selezione caraibica.

Se il Curaçao esce comunque a testa altissima da questa vetrina storica, gli Elefanti volano ai sedicesimi con un 2-0 solido, la porta inviolata e un Pépé ritrovato in formato extralarge. Una prova di forza che candida ufficialmente la squadra di Emerse Faé a mina vagante della fase a eliminazione diretta anche se il prossimo turno li vedrà avversari o alla Francia di Mbappè o alla Norvegia di Halaand.

Il tabellone entra nel vivo, i 4 match chiave

Ora si fa sul serio. I sedicesimi di finale ci regalano incroci che da soli valgono il prezzo del biglietto, partite dove la “prima volta” di qualcuno rischia di diventare la “fine” di qualcun altro.

USA – Bosnia. È la prova del nove per i padroni di casa. Giocare a San Francisco con il peso del pronostico contro una Bosnia che non ha nulla da perdere è un esercizio di pressione psicologica pura. Gli americani hanno il talento, ma la Bosnia ha la resilienza di chi ha già abbattuto un gigante.

Olanda – Marocco. Il Marocco non è più la sorpresa di Doha, è una certezza. Il match contro gli Orange non serve solo a passare il turno, ma a capire se l’Olanda è davvero pronta per il titolo o se il sistema tattico marocchino è l’incubo perfetto per il calcio totale europeo.

Brasile – Giappone. Un classico moderno. La fantasia verdeoro contro la disciplina nipponica. È una partita che si gioca sui dettagli, se il Giappone riuscirà a imbrigliare il ritmo brasiliano, potremmo assistere a una delle sorprese più clamorose di questo torneo.

Sudafrica – Canada. Un inedito assoluto che profuma di futuro. Due scuole in ascesa che si giocano un posto tra le grandi. È la partita della consapevolezza, chi vince non entra solo ai quarti, ma si candida ufficialmente a “guastafeste” del Mondiale.

Questo Mondiale non è un torneo per nostalgici. È un torneo per chi ama le storie che cambiano, per chi crede che un pallone possa unire mondi lontani e trasformare una nazione intera in un unico, grande abbraccio sugli spalti.

Benvenuti al Mondiale delle prime volte, la storia, questa volta, ha deciso di cambiare padrone.