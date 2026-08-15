Grand Prix judo Lima 2026, Scutto d’oro nei -48 kg: bronzo per Carlino nei -60 kg

Doppio podio azzurro nella prima giornata in Perù: Assunta Scutto conquista il successo nei -48 kg, Andrea Carlino chiude terzo nei -60 kg. Per entrambi è il primo podio in carriera in un Grand Prix.
L’Italia parte con un doppio podio al Grand Prix di judo di Lima, terzo appuntamento stagionale del World Judo Tour con punti in palio per i ranking olimpici. Nella giornata inaugurale della competizione in Perù arrivano l’oro di Assunta Scutto nei -48 kg e il bronzo di Andrea Carlino nei -60 kg.
Per entrambi gli azzurri si tratta del primo podio della carriera in un torneo di questo livello.
Scutto domina nei -48 kg
Assunta Scutto, campionessa del mondo 2025, torna in gara dopo un periodo di riposo programmato e conquista subito il gradino più alto del podio.
Dopo aver usufruito di un bye, la 24enne campana debutta nella Pool D superando la spagnola Jana Cid Balcells per hansoku-make.
Nei quarti di finale l’azzurra batte per ippon la brasiliana Eduarda Francisco, quindi ripete lo stesso risultato in semifinale contro la portoghese Catarina Costa.
Finale senza appello contro Laborde
Nel gold medal match Scutto affronta l’americana Maria Celia Laborde e completa il proprio percorso con un altro successo per ippon, arrivato attraverso un osaekomi.
Una prova autoritaria che consegna alla judoka napoletana il primo successo in carriera in un Grand Prix.
Carlino sul podio nei -60 kg
Grande giornata anche per Andrea Carlino. Il 29enne torinese, dopo il bye al primo turno, supera agli ottavi il bielorusso Artsiom Kolasau.
L’azzurro passa inizialmente avanti con uno yuko ottenuto con un uchi-mata, prima di chiudere il combattimento per ippon grazie a un tai-otoshi.
Più combattuto il quarto di finale contro lo statunitense Christopher Velazco. La sfida si prolunga per oltre due minuti di golden score e termina con la sconfitta di Carlino per hansoku-make.
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Ripescaggio vinto e bronzo in 42 secondi
Nel match di ripescaggio Carlino ritrova subito il successo, battendo per ippon il saudita Abdulrahman Alsaiari dopo oltre due minuti di golden score.
Nella sfida valida per il bronzo, invece, l’azzurro impiega appena 42 secondi per superare lo spagnolo Asier Murillo Martinez De Lizarrondo ancora per ippon.
L’Italia chiude così la prima giornata del Grand Prix di Lima con due medaglie: l’oro di Scutto e il bronzo di Carlino, entrambi al primo podio della carriera in un appuntamento di questa levatura.