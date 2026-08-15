Europei atletica Birmingham 2026, marcia da sogno: ori Stano e Fiorini, cinque medaglie per l’Italia

Ferragosto trionfale per gli azzurri: Massimo Stano vince la maratona con il record europeo, Sofia Fiorini firma il record mondiale. Nella mezza arrivano anche gli argenti di Fortunato e Mihai e il bronzo di Cosi.

Una mattinata memorabile per la marcia italiana agli Europei di atletica di Birmingham 2026. L’Italia conquista complessivamente cinque medaglie: due ori, due argenti e un bronzo, dominando il programma di Ferragosto tra maratona e mezza maratona.

Le copertine sono tutte per Massimo Stano, campione europeo della maratona di marcia con il record europeo di 2h56:49, e per la 21enne Sofia Fiorini, capace di imporsi nella gara femminile con il record mondiale di 3h15:11.

Stano campione europeo con il record di 2h56:49

Massimo Stano completa un altro capitolo straordinario della propria carriera. Il pugliese conquista l’oro nella maratona di marcia in 2h56:49, nuovo record europeo sulla distanza dei 42,195 chilometri introdotta quest’anno nella specialità.

La svolta arriva intorno al 35° chilometro, quando l’azzurro prende la testa della gara e ingaggia un duello con l’ungherese Bence Venyercsan. Quest’ultimo riceve poi il terzo richiamo dei giudici e conclude sesto in 3h01:18.

Alle spalle di Stano chiude lo spagnolo Miguel Angel Lopez, argento in 2h56:57, appena nove secondi più lento dell’italiano. Il bronzo va al francese Aurélien Quinion in 2h59:29. Ottimo anche il quinto posto di Riccardo Orsoni in 3h00:44.

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Stano completa il tris olimpico, mondiale ed europeo

Il successo di Birmingham ha anche un valore storico. Dopo l’oro olimpico nella 20 km a Tokyo 2021 e quello mondiale nella 35 km a Eugene 2022, Stano completa il tris dei grandi titoli internazionali.

Prima di lui, tra gli italiani, erano riusciti nell’impresa soltanto Alberto Cova nei 10.000 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto.

Per Stano arriva inoltre una risposta importante dopo le difficoltà delle ultime stagioni, segnate dal quarto posto ai Giochi di Parigi nonostante un infortunio e dalla rinuncia ai Mondiali della passata stagione.

Sofia Fiorini domina e firma il record mondiale

Impresa anche nella gara femminile con Sofia Fiorini. La 21enne toscana conquista il titolo europeo in 3h15:11, stabilendo il primo record mondiale ufficiale della maratona di marcia.

Fiorini cambia passo al 30° chilometro e da quel momento costruisce un vantaggio enorme sulle inseguitrici. La polacca Katarzyna Zdzieblo conquista l’argento in 3h19:50, a oltre quattro minuti e mezzo, mentre la spagnola Raquel Gonzalez è bronzo in 3h20:49.

Il tempo dell’azzurra migliora la target performance di 3h17:00 indicata da World Athletics come limite necessario per il riconoscimento del primo primato mondiale ufficiale della nuova distanza.

Fortunato argento e Cosi bronzo nella mezza maratona

La festa italiana era cominciata nella mezza maratona di marcia maschile. Francesco Fortunato conquista l’argento in 1h23:36, mentre Andrea Cosi sale sul terzo gradino del podio con il personale di 1h23:49.

Il titolo va allo spagnolo Paul McGrath, che attacca dopo nove chilometri e taglia il traguardo in 1h23:23.

Fortunato migliora così il bronzo conquistato agli Europei di Roma 2024, mentre per Cosi arriva la prima medaglia tra i senior, un anno dopo l’oro alle Universiadi.

Mihai d’argento, Palmisano quinta

Un’altra medaglia arriva nella mezza maratona femminile grazie ad Alexandrina Mihai. La 23enne chiude seconda in 1h31:04, firmando la migliore prestazione italiana sulla nuova distanza.

Il titolo va alla spagnola Maria Perez, che domina in 1h30:06 stabilendo il record del mondo dopo aver preso il largo all’undicesimo chilometro.

Mihai precede in volata l’ucraina Lyudmila Olyanovska, bronzo in 1h31:07, mentre la francese Pauline Stey è quarta in 1h31:12.

Antonella Palmisano, campionessa europea uscente, termina quinta in 1h32:10 dopo essere rimasta a lungo in seconda posizione prima di accusare una flessione a circa cinque chilometri dal traguardo.

Gli altri risultati degli azzurri

Nella mezza maratona maschile Gianluca Picchiottino conclude al 15° posto in 1h29:14.

Tra le donne Nicole Colombi è undicesima in 1h35:36 dopo una sosta di due minuti conseguente al terzo richiamo, mentre Michelle Cantò termina 16ª in 1h37:59.

Nella maratona si registrano invece i ritiri di Eleonora Giorgi, Federica Curiazzi e Andrea Agrusti.

4×100, definite le formazioni azzurre per le batterie

Intanto sono stati definiti anche i quartetti italiani che prenderanno parte alle batterie delle 4×100.

Donne: Alice Pagliarini, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Alessia Pavese.

Uomini: Eric Marek, Eduardo Longobardi, Lorenzo Patta, Samuele Ceccarelli.