Europei atletica Birmingham 2026, oggi Palmisano, Stano e Iapichino: programma, orari e tv

Sesta giornata di gare sabato 15 agosto: mattinata dedicata alla marcia con Palmisano e Stano, poi Iapichino nelle qualificazioni del lungo. In serata Crippa nei 10.000, Arese nei 1500 e tre azzurri nella finale del triplo.

Proseguono oggi, sabato 15 agosto, gli Europei di atletica di Birmingham 2026. La sesta giornata all’Alexander Stadium propone un programma ricco di azzurri, dalla marcia del mattino fino alle numerose finali previste in serata.

Tra gli atleti più attesi ci sono i campioni olimpici di Tokyo Antonella Palmisano e Massimo Stano, impegnati nella marcia. Verso l’ora di pranzo sarà invece il momento di Larissa Iapichino nelle qualificazioni del salto in lungo, mentre in serata Yeman Crippa sarà al via della finale dei 10.000 metri.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Europei Birmingham, gli azzurri in gara nella mattinata

8.30 – Mezza maratona di marcia maschile: Andrea Cosi, Francesco Fortunato, Gianluca Picchiottino.

8.30 – Mezza maratona di marcia femminile: Michelle Cantò, Nicole Colombi, Alexandrina Mihai, Antonella Palmisano.

8.30 – Maratona di marcia maschile: Andrea Agrusti, Riccardo Orsoni, Massimo Stano.

8.30 – Maratona di marcia femminile: Federica Curiazzi, Sofia Fiorini, Eleonora Giorgi.

11.25 – Eptathlon, salto in lungo: Sveva Gerevini.

12.50 – Salto in lungo femminile, qualificazioni: Larissa Iapichino.

12.55 – Eptathlon, tiro del giavellotto: Sveva Gerevini.

13.15 – 1500 metri femminili, batterie: Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini.

13.40 – 4×100 femminile, batterie: Italia.

14.00 – 4×100 maschile, batterie: Italia.

Il programma serale: Crippa, Arese, Diaz e le staffette

20.45 – Eptathlon, 800 metri: Sveva Gerevini.

21.01 – Tiro del giavellotto maschile, finale: Giovanni Frattini.

21.07 – Salto in alto femminile, finale: Idea Pieroni, Asia Tavernini.

21.10 – 400 metri femminili, finale.

21.17 – Salto triplo maschile, finale: Andy Diaz, Simone Biasutti, Andrea Dallavalle.

21.25 – 10.000 metri maschili, finale: Yeman Crippa, Pasquale Selvarolo, Francesco Guerra.

22.07 – 1500 metri maschili, finale: Pietro Arese.

22.33 – 4×100 maschile, finale: eventuale Italia.

22.48 – 4×100 femminile, finale: eventuale Italia.

Europei atletica, dove vedere le gare in tv e streaming

La copertura televisiva prevede Rai Sport HD dalle 13.00 fino al termine della sessione mattutina e dalle 20.30 alle 21.00. Rai 2 trasmetterà invece dalle 8.25 alle 13.00 e poi dalle 21.00 fino alla conclusione del programma.

Le gare saranno disponibili anche su Sky Sport Uno, per tutta la sessione mattutina e dalle 21.00, e su Sky Sport Arena.

Per lo streaming gli appuntamenti saranno visibili su RaiPlay, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN.