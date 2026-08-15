Europei nuoto Parigi 2026, nove pass azzurri dalle batterie: 4×200 mixed in finale, Pilato davanti a tutte

Mattinata positiva per l’Italia nella sesta giornata: Guatti e Ballarati firmano il personale nei 50 stile, avanzano Borrelli, Alzetta, Ceccon, Pilato, Bottazzo, Barbotti e Razzetti. Quarto tempo per la 4×200 mixed.

Una finale conquistata con la 4×200 stile libero mixed, nove qualificazioni individuali alle semifinali e due primati personali. È positivo il bilancio dell’Italia nella penultima sessione di batterie dei Campionati Europei di nuoto di Parigi 2026.

Gli azzurri torneranno in acqua dalle 18.30 per una sessione serale ricca di opportunità. Nelle finali saranno impegnati Alberto Razzetti nei 200 farfalla, Sara Curtis nei 50 stile libero, Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi nei 50 rana, Anita Gastaldi nei 200 misti e Luca De Tullio nei 1500 stile libero. In serata toccherà anche alla 4×200 stile libero mixed.

Guatti e Ballarati in semifinale con il personale

Buone notizie arrivano subito dai 50 stile libero maschili. Giovanni Guatti chiude con il sesto tempo in 21.82, migliorando di quindici centesimi il precedente personale di 21.97 realizzato a Roma lo scorso giugno.

Passa il turno anche Lorenzo Ballarati, tredicesimo in 21.95 e per la prima volta in carriera sotto i 22 secondi. Il precedente limite personale era di 22.05.

Eliminato per la regola interna Leonardo Deplano, sedicesimo in 22.01 e terzo degli italiani, mentre Manuel Frigo termina 33° in 22.42. Il miglior tempo delle batterie è dell’ucraino Nikita Sheremet in 21.56.

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Borrelli seconda nei 200 farfalla, avanti anche Alzetta

Doppia qualificazione italiana nei 200 farfalla femminili. Paola Borrelli firma un ottimo 2:08.69, secondo tempo complessivo alle spalle della danese campionessa europea Helena Bach, prima in 2:08.42.

In semifinale anche Giada Alzetta, settima in 2:11.46.

Ceccon gestisce i 100 dorso e passa il turno

Nei 100 dorso basta un’accelerazione nel finale a Thomas Ceccon per centrare la semifinale. Il campione olimpico e primatista mondiale della distanza chiude ottavo in 53.51.

Il più veloce è il greco Apostolos Christou in 52.73, davanti al francese Mewen Tomac in 52.94.

Si fermano invece Michele Lamberti, 29° in 54.58, Francesco Lazzari, 32° in 54.72, e Daniele Del Signore, 38° in 55.17.

Pilato miglior tempo nei 50 rana, qualificata Bottazzo

Benedetta Pilato detta il ritmo nelle batterie dei 50 rana femminili. L’azzurra è l’unica a scendere sotto i trenta secondi e firma il miglior crono in 29.86.

Qualificazione anche per Anita Bottazzo, settima in 30.58. Resta invece fuori Lisa Angiolini, nona in 30.61.

Alle spalle di Pilato si piazzano la finlandese Veera Kivirinta in 30.17 e la campionessa e primatista mondiale Ruta Meilutyte in 30.21.

Barbotti e Razzetti avanti nei 200 misti

Percorso netto anche nei 200 misti maschili. Jacopo Barbotti accede alle semifinali con il settimo tempo in 1:58.79, seconda migliore prestazione personale di sempre.

Avanza anche Alberto Razzetti, quindicesimo in 1:59.80 e atteso nel pomeriggio anche dalla finale dei 200 farfalla.

Il britannico Duncan Scott firma il miglior tempo in 1:57.51.

4×200 stile libero mixed, Italia in finale con il quarto tempo

La mattinata si chiude con la qualificazione della 4×200 stile libero mixed. Filippo Megli, Marco De Tullio, Matilde Biagiotti e Anna Chiara Mascolo nuotano in 7:32.50 e ottengono il quarto tempo complessivo.

Queste le frazioni: Megli 1:46.95, Marco De Tullio 1:47.04, Biagiotti 1:59.95 e Mascolo 1:58.56.

Davanti all’Italia la Gran Bretagna in 7:31.39, la Lituania in 7:31.97 e la Germania in 7:32.07.

Tutti i risultati degli azzurri nelle batterie

50 stile libero maschili

1. Nikita Sheremet (Ucraina) 21.56

6. Giovanni Guatti 21.82, personale – qualificato in semifinale

13. Lorenzo Ballarati 21.95, personale – qualificato in semifinale

16. Leonardo Deplano 22.01 – eliminato

33. Manuel Frigo 22.42 – eliminato

200 farfalla femminili

1. Helena Bach (Danimarca) 2:08.42

2. Paola Borrelli 2:08.69 – qualificata in semifinale

7. Giada Alzetta 2:11.46 – qualificata in semifinale

100 dorso maschili

1. Apostolos Christou (Grecia) 52.73

8. Thomas Ceccon 53.51 – qualificato in semifinale

29. Michele Lamberti 54.58 – eliminato

32. Francesco Lazzari 54.72 – eliminato

38. Daniele Del Signore 55.17 – eliminato

50 rana femminili

1. Benedetta Pilato 29.86 – qualificata in semifinale

7. Anita Bottazzo 30.58 – qualificata in semifinale

9. Lisa Angiolini 30.61 – eliminata

200 misti maschili

1. Duncan Scott (Gran Bretagna) 1:57.51

7. Jacopo Barbotti 1:58.79 – qualificato in semifinale

15. Alberto Razzetti 1:59.80 – qualificato in semifinale

4×200 stile libero mixed

1. Gran Bretagna 7:31.39

4. Italia 7:32.50 – qualificata in finale

Filippo Megli 1:46.95, Marco De Tullio 1:47.04, Matilde Biagiotti 1:59.95, Anna Chiara Mascolo 1:58.56

Europei nuoto, gli azzurri in gara dalle 18.30

200 farfalla maschili, finale: Alberto Razzetti.

50 stile libero femminili, finale: Sara Curtis.

50 rana maschili, finale: Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi.

200 misti femminili, finale: Anita Gastaldi.

50 stile libero maschili, semifinali: Giovanni Guatti, Lorenzo Ballarati.

50 rana femminili, semifinali: Benedetta Pilato, Anita Bottazzo.

1500 stile libero maschili, finale: Luca De Tullio.

200 farfalla femminili, semifinali: Paola Borrelli, Giada Alzetta.

200 misti maschili, semifinali: Alberto Razzetti, Jacopo Barbotti.

100 dorso femminili, finale: nessuna italiana qualificata.

100 dorso maschili, semifinale: Thomas Ceccon.

4×200 stile libero mixed, finale: Italia.

Dove vedere semifinali e finali

La sessione pomeridiana comincerà alle 18.30 e sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e Sky Sport.

L’Italia arriva all’appuntamento dopo aver portato a 11 medaglie, 4 ori, 2 argenti e 5 bronzi, il bottino del nuoto, grazie anche all’oro di Simona Quadarella nei 1500 stile libero e al bronzo della 4×100 stile libero mixed conquistati venerdì sera.