Europei acquatici Parigi 2026, Italia a quota 34 medaglie: 11 ori, 9 argenti e 14 bronzi

Il medagliere azzurro della rassegna continentale: l’oro di Quadarella nei 1500 stile libero e il bronzo della 4×100 stile libero mixed portano l’Italia a 34 podi complessivi.
Sale a 34 medaglie il bottino dell’Italia ai Campionati Europei delle discipline acquatiche di Parigi 2026. Al termine delle gare di venerdì 14 agosto gli azzurri contano 11 ori, 9 argenti e 14 bronzi.
Gli ultimi due podi sono arrivati dal nuoto con Simona Quadarella, oro nei 1500 stile libero in 15:46.22, e con la 4×100 stile libero mixed composta da Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci, bronzo con il nuovo record italiano di 3:20.80.
Europei Parigi 2026, gli 11 ori dell’Italia
31 luglio – Tuffi, team event: Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra, 410.60 punti.
2 agosto – Tuffi, sincro misto 3 metri: Chiara Pellacani e Matteo Santoro, 305.85 punti.
2 agosto – Tuffi, trampolino 1 metro: Chiara Pellacani, 298.90 punti.
4 agosto – Tuffi, trampolino 3 metri: Chiara Pellacani, 358.05 punti.
6 agosto – Tuffi, sincro femminile trampolino 3 metri: Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini, 308.07 punti.
4 agosto – Fondo, 10 km: Ginevra Taddeucci, 2h07:49.9.
5 agosto – Fondo, 5 km: Ginevra Taddeucci, 1h02:31.2.
11 agosto – Nuoto, 100 rana: Nicolò Martinenghi, 58.58.
11 agosto – Nuoto, 800 stile libero: Simona Quadarella, 8:15.55.
13 agosto – Nuoto, 50 dorso: Sara Curtis, 26.56, record del mondo.
14 agosto – Nuoto, 1500 stile libero: Simona Quadarella, 15:46.22.
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I 9 argenti azzurri
31 luglio – Nuoto artistico, solo tecnico: Filippo Pelati, 241.7008 punti.
3 agosto – Nuoto artistico, solo libero: Filippo Pelati, 252.8713 punti.
2 agosto – Nuoto artistico, duo misto tecnico: Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati, 229.0092 punti.
4 agosto – Tuffi, sincro piattaforma: Simone Conte e Raffaele Pelligra, 416.46 punti.
8 agosto – Fondo, staffetta mista 4×1500: Italia, 1h03:41.3, con Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri.
8 agosto – Grandi altezze, 20 metri femminili: Elisa Cosetti, 297.20 punti.
8 agosto – Grandi altezze, 20 metri maschili: Andrea Barnaba, 386 punti.
10 agosto – Nuoto, 400 misti: Alberto Razzetti, 4:10.40.
12 agosto – Nuoto, 4×100 stile libero femminile: Italia, 3:33.19, record italiano, con Emma Virginia Menicucci 53.85, Sara Curtis 52.29, Chiara Tarantino 53.68 e Alessandra Mao 53.37.
I 14 bronzi dell’Italia
1 agosto – Nuoto artistico, duo misto libero: Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati, 255.1641 punti.
3 agosto – Nuoto artistico, squadra libero: Italia, 256.1558 punti, con Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice.
4 agosto – Nuoto artistico, squadra tecnico: Italia, 284.6725 punti, con Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice.
5 agosto – Nuoto artistico, acrobatic routine: Italia, 219.2545 punti, con Beatrice Andina, Valentina Bisi, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice.
3 agosto – Tuffi, sincro trampolino 3 metri: Stefano Belotti e Matteo Santoro, 386.07 punti.
4 agosto – Fondo, 10 km: Linda Caponi, 2h08:03.4.
5 agosto – Fondo, 5 km: Gregorio Paltrinieri, 55:44.7.
5 agosto – Fondo, 5 km: Barbara Pozzobon, 1h02:35.1.
7 agosto – Fondo, 3 km knockout sprint: Ginevra Taddeucci.
11 agosto – Nuoto, 100 stile libero: Sara Curtis, 52.72.
11 agosto – Nuoto, 100 rana: Simone Cerasuolo, 58.90.
12 agosto – Nuoto, 200 dorso: Thomas Ceccon, 1:53.96, record italiano.
12 agosto – Nuoto, 100 rana: Benedetta Pilato, 1:05.89.
14 agosto – Nuoto, 4×100 stile libero mixed: Italia, 3:20.80, record italiano, con Carlos D’Ambrosio 47.86, Thomas Ceccon 47.56, Sara Curtis 51.79 ed Emma Virginia Menicucci 53.59.
Il bilancio dell’Italia dopo il 14 agosto
Il medagliere azzurro aggiornato alle 20.26 del 14 agosto conta dunque 34 podi complessivi: 11 ori, 9 argenti e 14 bronzi, distribuiti tra nuoto, tuffi, fondo, nuoto artistico e grandi altezze.