Europei atletica Birmingham 2026, doppietta Italia nella mezza maratona di marcia: Fortunato argento, Cosi bronzo

Storico doppio podio azzurro nella nuova distanza: Francesco Fortunato chiude secondo in 1h23:36, Andrea Cosi terzo in 1h23:49. Oro allo spagnolo Paul McGrath.

Doppietta azzurra nella mezza maratona di marcia agli Europei di atletica di Birmingham 2026. L’Italia conquista due medaglie nella nuova distanza grazie a Francesco Fortunato, argento, e Andrea Cosi, bronzo.

Il titolo europeo va allo spagnolo Paul McGrath, che completa i 21,097 chilometri in 1h23:23.

Fortunato argento, Cosi completa il podio

Francesco Fortunato taglia il traguardo in 1h23:36, a tredici secondi dal vincitore, conquistando così la medaglia d’argento.

Alle sue spalle arriva Andrea Cosi, che completa la prova in 1h23:49 e regala all’Italia anche il bronzo.

Per Fortunato arriva così un altro risultato di prestigio dopo il titolo mondiale conquistato sulla nuova distanza lo scorso aprile a Brasilia e il bronzo ottenuto nella 20 chilometri agli Europei di Roma 2024.

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Una doppietta storica per la marcia italiana

La mezza maratona di marcia ha fatto il proprio debutto nel programma dei Campionati Europei proprio nell’edizione di Birmingham.

Il risultato di Fortunato e Cosi assume inoltre un valore storico: mai due marciatori italiani erano saliti insieme sul podio della stessa gara agli Europei, nemmeno nelle edizioni in cui il programma prevedeva le distanze dei 20 e dei 50 chilometri.

L’Italia apre così la giornata della marcia con un prestigioso secondo e terzo posto alle spalle di McGrath.