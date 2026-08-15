Europei atletica Birmingham 2026, Mihai argento nella mezza maratona di marcia: Palmisano quinta

L’azzurra conquista il secondo posto nella 21,097 km alle spalle della spagnola Maria Perez, nonostante due proposte di squalifica. Antonella Palmisano chiude quinta.

Arriva un’altra medaglia per l’Italia nella mezza maratona di marcia agli Europei di atletica di Birmingham 2026. Alexandrina Mihai conquista l’argento nella prova femminile sui 21,097 km, al termine di una gara coraggiosa e non priva di rischi.

L’azzurra chiude alle spalle della spagnola Maria Perez, che conquista il titolo europeo, mentre Antonella Palmisano termina la propria prova in quinta posizione.

Mihai resiste nonostante due proposte di squalifica

La gara di Alexandrina Mihai è stata resa ancora più delicata da due proposte di squalifica ricevute nel corso della prova. L’italiana è però riuscita a gestire la situazione e a mantenere il proprio piazzamento fino al traguardo.

Davanti a lei soltanto Maria Perez, ancora una volta protagonista nella marcia continentale. Mihai porta così a casa una prestigiosa medaglia d’argento.

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Palmisano chiude al quinto posto

Non arriva invece il podio per Antonella Palmisano. L’azzurra conclude la mezza maratona di marcia al quinto posto, mentre la compagna di squadra Mihai riesce a salire sul secondo gradino del podio.

Mihai: “Antonella rimane il mio mito”

Al termine della gara Mihai ha espresso la propria soddisfazione, guardando già ai prossimi obiettivi.

“Sono molto felice ma ritengo che sia solo un altro piccolo passo verso traguardi più ambiziosi. Antonella rimane il mio mito e per me è stato un onore batterla oggi”.