Europei nuoto Parigi 2026, oggi Curtis cerca il bis: Cerasuolo-Martinenghi sfida nei 50 rana

Sesta e penultima giornata in vasca sabato 15 agosto: Sara Curtis punta a un’altra medaglia nei 50 stile libero dopo l’oro mondiale nei 50 dorso. Attesa anche per Cerasuolo e Martinenghi nei 50 rana, Razzetti nei 200 farfalla e De Tullio nei 1500.

Sesta e penultima giornata di gare in vasca agli Europei di nuoto di Parigi 2026. Oggi, sabato 15 agosto, l’Italia torna protagonista con numerose possibilità di medaglia e una lunga serie di azzurri impegnati tra batterie, semifinali e finali.

L’attenzione sarà rivolta soprattutto a Sara Curtis, reduce dall’oro con record del mondo nei 50 dorso e ora a caccia del bis nei 50 stile libero. Grande attesa anche nei 50 rana, con Simone Cerasuolo, campione mondiale in carica della distanza, e Nicolò Martinenghi, già vincitore dei 100 rana a Parigi.

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Europei nuoto, il programma della mattina

9.30 – Batterie 50 stile libero uomini: Lorenzo Ballarati, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Giovanni Guatti.

9.48 – Batterie 200 farfalla donne: Giada Alzetta, Paola Borrelli, Anita Gastaldi.

10.01 – Batterie 100 dorso uomini: Thomas Ceccon, Daniele Del Signore, Michele Lamberti, Francesco Lazzeri.

10.24 – Batterie 50 rana donne: Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Benedetta Pilato.

10.36 – Batterie 200 misti uomini: Jacopo Barbotti, Alberto Razzetti.

10.57 – Batterie staffetta 4×200 stile libero mista: Italia.

Finali serali, Curtis e la sfida Cerasuolo-Martinenghi

La sessione serale scatterà alle 18.30 con diverse finali che vedranno protagonisti gli azzurri.

18.30 – Finale 200 farfalla uomini: Alberto Razzetti.

18.37 – Finale 50 stile libero donne: Sara Curtis.

18.42 – Finale 50 rana uomini: Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi.

18.47 – Finale 200 misti donne: Anita Gastaldi.

18.54 – Semifinali 50 stile libero uomini: eventuali Lorenzo Ballarati, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Giovanni Guatti.

19.01 – Semifinali 50 rana donne: eventuali Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Benedetta Pilato.

19.20 – Finale 1500 stile libero uomini: Luca De Tullio.

19.52 – Semifinali 200 farfalla donne: eventuali Giada Alzetta, Paola Borrelli, Anita Gastaldi.

20.02 – Semifinali 200 misti uomini: eventuali Jacopo Barbotti, Alberto Razzetti.

20.12 – Finale 100 dorso donne.

20.18 – Semifinali 100 dorso uomini: eventuali Thomas Ceccon, Daniele Del Signore, Michele Lamberti, Francesco Lazzeri.

20.47 – Finale staffetta 4×200 stile libero mista: eventuale Italia.

Curtis cerca un altro podio dopo il record del mondo

La finale dei 50 stile libero rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della giornata per l’Italia. Sara Curtis arriva all’atto conclusivo dopo aver conquistato il titolo europeo nei 50 dorso con il record del mondo e proverà ora ad aggiungere un altro risultato di prestigio alla propria rassegna.

Nei 50 rana saranno invece contemporaneamente in acqua Cerasuolo e Martinenghi, mentre Razzetti sarà impegnato nei 200 farfalla, Gastaldi nei 200 misti e De Tullio nella finale dei 1500 stile libero.

Europei nuoto, dove vedere le gare in tv e streaming

Le gare di oggi saranno trasmesse in diretta su Rai 2 HD, Sky Sport Uno sul canale 201 e Sky Sport Max sul canale 206.

La manifestazione sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.