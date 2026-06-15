Il Belgio rischia grosso e pareggia contro l’Egitto: Lukaku risponde alle critiche

Un Belgio non sfavillante impatta contro un buon Egitto all’esordio ai Mondiali negli Stati Uniti: Lukaku torna decisivo

I Diavoli Rossi non avevano un impegno scontato contro l’Egitto, ma sicuramente non hanno mostrato il loro volto migliore. Alla fine riescono a strappare un punto prezioso, ma hanno anche dato la certificazione che la Golden era è passata e non tornerà molto presto.

Gli avversari hanno giocato una partita molto organizzata e con grande attenzione a fare male in contropiede. È stata una partita che racconta due facce completamente diverse della stessa medaglia: la solidità difensiva degli africani e la fatica cronica dei belgi nel trovare la via del gol.

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La sblocca l’Egitto, al termine di un’azione fulminea e ben orchestrata. I Diavoli Rossi si fanno sorprendere sulla fascia, cross basso in area e conclusione ravvicinata che non perdona. Il gol subìto scuote finalmente De Bruyne e compagni, che iniziano a macinare gioco ma sbattono ripetutamente contro un muro egiziano.

Il secondo tempo e il pareggio del Belgio

Il pareggio arriva nella ripresa, grazie a un lampo di pura classe. Punizione dal limite dell’area, mischia furibonda in area di rigore e la zampata decisiva che gonfia la rete, regalando un punto d’oro a una nazionale in piena fase di ricostruzione. Sembra quasi destino visto che Lukaku, appena entrato, è decisivo dopo un’annata tremenda.

Nel finale c’è spazio per un brivido gelido: l’Egitto sfiora il colpaccio in contropiede, ma il portiere belga si supera in corner. Alla fine, pari giusto.

Il Belgio mostra ancora una volta i suoi enormi limiti nella metà campo offensiva, mentre l’Egitto conferma di essere una squadra tostissima, capace di mettere in difficoltà chiunque. Il punto alla fine sorride ai Faraoni, ma che obbliga i belgi a guardarsi seriamente allo specchio.