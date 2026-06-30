Haaland stende la Costa d’Avorio: la Norvegia ritrova gli ottavi 28 anni dopo

La Norvegia torna agli ottavi di finale di un Mondiale dopo 28 anni. La squadra di Ole Solbakken ha battuto la Costa d’Avorio per 2-1 ad Arlington, al termine di una partita sofferta e decisa nel finale dal solito Erling Haaland. Per gli africani si interrompe il sogno qualificazione, mentre la Norvegia si regala la sfida contro il Brasile di Carlo Ancelotti.

Nusa accende la Norvegia, la Costa d’Avorio resta viva

La gara resta equilibrata per buona parte del primo piano, anche se la Norvegia dà la sensazione di poter creare qualcosa in più. Il vantaggio arriva al 39′ con una grande giocata di Antonio Nusa: l’esterno riceve sulla sinistra, si accentra e lascia partire un tiro a giro che non dà scampo al portiere ivoriano.

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Subito dopo Haaland avrebbe anche l’occasione per il raddoppio, ma non riesce a concludere. La Costa d’Avorio, invece, resta in partita e nel recupero del primo tempo sfiora il pareggio con un colpo di testa di Agbadou sugli sviluppi di una squadra.

Amad Diallo illude gli ivoriani, Haaland decide nel finale

Nella ripresa il ct Emerse Faé prova a cambiare l’inerzia inserendo forze fresche, ma la svolta arriva grazie a Amad Diallo. L’ex Atalanta firma una splendida azione personale, dialoga con Kessié, entra in area e con il sinistro trova l’1-1 al 74′.

Quando la partita sembra avviata verso un finale apertissimo, però, la Norvegia colpisce ancora. A quattro minuti dal termine, Bobb trova il varco giusto, Berg mette il pallone in mezzo e Haaland, lasciato libero, appoggia in rete il gol del 2-1. È la sua quinta rete nel torneo e vale un pezzo di storia norvegese.