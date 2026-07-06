Haaland fa tremare il Mondiale, Bellingham trascina l’Inghilterra: Norvegia ai quarti contro i Tre Leoni

Il Mondiale 2026 regala due ottavi di finale ad alta tensione edefinisce un quarto da grande fascino: Norvegia-Inghilterra. La nazionale di Solbakken firma l’impresa eliminando il Brasile di Ancelotti, mentre i Tre Leoni di Tuchel superano il Messico in una partita sofferta, giocata per larga parte in inferiorità numerica e chiusa sul 3-2.

Norvegia da favola: Haaland elimina il Brasile

Il Brasile saluta il Mondiale dopo il 2-1 subito contro la Norvegia, che si conferma la bestia nera della Seleçao. La Nazionale di Carlo Ancelotti può recriminare per il rigore fallito da Bruno Guimaraes nel primo tempo e per diverse occasioni non concretizzate, con Nyland decisivo su Martinelli, Vinicius e Ryan. Ancelotti prova anche la carta Neymar, ma la partita cambia nel finale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

All’81’ è Erling Halend a sbloccare il match di testa su cross di Schjelderup. Poi al 90′ il bomber norvegese firma il raddoppio con una conclusione potente da fuori area. In pieno recupero Neymar accorcia su rigore ma non basta, perché è la Norvegia a volare ai quarti di finale di questo Mondiale.

Inghilterra col brivido: Bellingham e Kane piegano il Messic

Più complicato del previsto anche il passaggio dell’Inghilterra, vittoriosa per 3-2 contro il Messico all’Azteca. Dopo un avvio aggressivo dei padroni di casa, sale in cattedra Jude Bellingham, autore di una doppietta in appena un minuto su due cross dalla destra. Il Messico però resta vivo e accorcia con Quinones prima dell’intervallo.

Nella ripresa l’espulsione di Quansah al 53′ sembra poter cambiare tutto, ma gli inglesi trovano il terzo gol con Kane su rigore. Poco dopo Raul Jimenez risponde, sempre dagli undici metri, riaprendo la gara. L’assalto messicano non basta: l’Inghilterra resiste, soffre e raggiunge Haaland ai quarti.