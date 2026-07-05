Qualificazioni Mondiali basket 2027, impresa Italia contro la Lituania: risultato pazzesco

L’Italia porta a casa la quinta vittoria nel girone di qualificazione e batte la favorita Lituana di tre punti: grandissimo risultato per gli Azzurri

È una sfida di quelle che fanno la storia, decisiva per le qualificazioni al Mondiale 2027. L’Italia del basket scende in campo contro un colosso: la Lituania.

Sulla carta, il pronostico è tutto a favore dei baltici, forti di un roster che mette i brividi e parla la lingua dell’Nba. Il campo, però, dà un verdetto molto diverso rispetto alle attese.

Al termine di una sfida al cardiopalma, gli Azzurri, infatti, si impongono con un pesantissimo 87-84, chiudendo nel modo più bello una prima fase da incorniciare. La partita sembrava scritta male per i ragazzi di Pozzecco.

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I baltici, forti del loro talento e della loro fisicità, avevano scavato un solco profondo, portando il vantaggio fino a tredici lunghezze. Ma gli Azzurri, lontani dall’arrendersi, hanno tirato fuori un orgoglio enorme. Difesa asfissiante, contropiedi letali e una lucidità siderale nei minuti finali hanno permesso all’Italia di riaprire un match che sembrava ormai compromesso.

Un finale di gara pazzesco regala una vittoria pesantissima all’Italia

La volata finale è roba da brividi. Ogni possesso è una battaglia, ogni canestro pesa come un macigno. Quando l’orologio segna gli ultimi secondi, l’Italia è avanti e gestisce con freddezza assassina il vantaggio, chiudendo i rivali e mettendo il muso davanti.

Questo successo vale tantissimo, non solo per il risultato in sé, ma per il messaggio inviato al mondo intero. Con un brillante bilancio di cinque vittorie e una sola sconfitta, l’Italia chiude la prima fase delle qualificazioni al Mondiale 2027 a quota 5-1.

Una marcia trionfale che proietta gli Azzurri verso il futuro con un entusiasmo alle stelle. La strada è ancora lunga, ma questa squadra ha dimostrato di poter battere chiunque senza mai tremare davvero.