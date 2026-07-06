Tour de France, primo esame in quota: da Granollers a Les Angles occhio alla fuga

Il Tour de France 2026 affronta oggi la terza tappa, la Granollers-Les Angels di 195,9 chilometri, primo vero passaggio di montagna della Grande Bouclé. Dopo le due giornate iniziali in Spagna, la carovana entrerà in Francia passando dai Pirenei, con un tracciato impegnativo e quasi 4000 metri di dislivello. Una frazione da interpretare con attenzione: potrebbe sorridere agli uomini di classifica, ma anche favorire una fuga corposa e pericolosa.

Percorso duro: quattro GPM e arrivo a Les Angles

La tappa partirà da Granollers e proporrà subito una prima difficoltà con al Cote de Sant Feliu de Codines, salita di terza categoria di 7,6 lm al 4,5%. Il cuore della frazione arriverà però nella seconda parte, con il Col de Toses, asperità di prima categoria di 9,3 km al 6,5%.

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Nel finale ci sarà spazio anche per il Col du Calvaire, terza categoria di 11,4 km al 4,1%, prima dell’arrivo a Les Angles, breve ma insidioso: 1,7 km al 6,5%. Non una tappa da sentenza definitiva, ma abbastanza dura per creare selezione emettere pressione alle squadre dei big.

Favoriti e tv: Pogacar e Vingegaard osservati speciali

I nomi più attesi restano quelli di Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, ma attenzione anche a chi proverà ad anticipare da lontano. Il disegno della tappa può infatti favorire una “fuga di bidone”, con uomini non troppo lontani in classifica pronti a inserirsi nel tentativo giusto.

La partenza è prevista alle 12.20, con arrivo intorno alle 16.54. Diretta tv su Rai 2 dalle 14.45 e copertura anche su Eurosport. Streaming disponibile su RaiPlay, DAZN, Discorvery + e NOW.