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Ciclismo

Tour de France, primo esame in quota: da Granollers a Les Angles occhio alla fuga

Lorenzo De Angelis
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Tour de France
Belgian Remco Evenepoel of Soudal Quick-Step, Slovenian Tadej Pogacar of UAE Team Emirates, Danish Jonas Vingegaard of Team Visma-Lease a Bike and US Matteo Jorgenson of Team Visma-Lease a Bike pictured in action during stage 15 of the 2024 Tour de France cycling race, from Loudenvielle to Plateau de Beille, France (107,7 km), on Sunday 14 July 2024. The 111th edition of the Tour de France starts on Saturday 29 June and will finish in Nice, France on 21 July. BELGA PHOTO JASPER JACOBS (Photo by JASPER JACOBS/Belga/Sipa USA)

Il Tour de France 2026 affronta oggi la terza tappa, la Granollers-Les Angels di 195,9 chilometri, primo vero passaggio di montagna della Grande Bouclé. Dopo le due giornate iniziali in Spagna, la carovana entrerà in Francia passando dai Pirenei, con un tracciato impegnativo e quasi 4000 metri di dislivello. Una frazione da interpretare con attenzione: potrebbe sorridere agli uomini di classifica, ma anche favorire una fuga corposa e pericolosa.

Percorso duro: quattro GPM e arrivo a Les Angles

La tappa partirà da Granollers e proporrà subito una prima difficoltà con al Cote de Sant Feliu de Codines, salita di terza categoria di 7,6 lm al 4,5%. Il cuore della frazione arriverà però nella seconda parte, con il Col de Toses, asperità di prima categoria di 9,3 km al 6,5%.

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Nel finale ci sarà spazio anche per il Col du Calvaire, terza categoria di 11,4 km al 4,1%, prima dell’arrivo a Les Angles, breve ma insidioso: 1,7 km al 6,5%. Non una tappa da sentenza definitiva, ma abbastanza dura per creare selezione emettere pressione alle squadre dei big.

Favoriti e tv: Pogacar e Vingegaard osservati speciali

I nomi più attesi restano quelli di Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, ma attenzione anche a chi proverà ad anticipare da lontano. Il disegno della tappa può infatti favorire una “fuga di bidone”, con uomini non troppo lontani in classifica pronti a inserirsi nel tentativo giusto.

Pogacar esulta

Tadej Pogacar tra gli uomini più attesi di questa terza tappa del Tour de France (IPA Agency) – sportface.it

La partenza è prevista alle 12.20, con arrivo intorno alle 16.54. Diretta tv su Rai 2 dalle 14.45 e copertura anche su Eurosport. Streaming disponibile su RaiPlay, DAZN, Discorvery + e NOW.

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