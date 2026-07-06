Wimbledon, l’Italia sogna i quarti: Paolini e Cobolli guidano la seconda settimana

Wimbledon entra nella sua seconda settimana e l’Italia si presenta agli ottavi con due carte importanti da giocare: Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. La toscana e il romano andranno a caccia dei quarti di finale in una giornata dal orte sapore azzurro, con sfide complicate ma ricche di fascino. Paolini affronterà Alexandra Eala sul Centre Court, mentre Cobolli se la vedrà con Alex De Minaur sul No.1 Court.

Paolini sul Centrale: Eala è la sorpresa da non sottovalutare

Jasmine Paolini aprirà il programma del Centre Court alle 14.30 italiane contro la filippina Alexandra Eala, testa di serie numero 29. L’azzurra arriva agli ottavi dopo il netto successo contro Maria Sakkari, battuta 6-1, 6-2, e vuole confermare le ottime sensazioni mostrate nella prima settimana.

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Eala, però, è un’avversaria pericolosa: ha eliminato la campionessa uscente Isa Sqiatek al terzo turno e ha già battuto Paolini nell’unico precedente, giocato quest’anno a Dubai. La mancina filippina ha variazioni, coraggio e ritmo per creare problemi: servirà una Paolini aggressiva e lucida.

Cobolli sfida De Minaur: precedenti da ribaltare

Sul No.1 Court, dalle 14 italiane, toccherà invece a Flavio Cobolli contro Alex De Minaur. Sarà una sfida tra top 10 del seeing: l’australiano è il numero 5, l’italiano numero 9. De Minaur ha vinto entrambi i precedenti nel circuito maggiore, ma i due confronti risalgono al 2024, quando Cobolli non era ancora il giocatore maturo e ambizioso di oggi.

Il romano arriva dalla battaglia vinta in cinque set contro Karen Khachanov, una prova di carattere che gli ha spalancato le porte degli ottavi. Ora il livello si alza: per prendersi i quarti serviranno energia, servizio e pazienza.