Sinner è ai quarti di finale di Wimbledon: battuto Mochizuki in tre set

Jannik Sinner continua la sua scalata alla vetta di Wimbledon: il numero uno al mondo ha eliminato Mochizuki in tre set

Jannik Sinner non si ferma e vola ai quarti di finale di Wimbledon 2026. L’azzurro ha la meglio su Shintaro Mochizuki, nonostante il giapponese abbia comunque messo in mostra ottime qualità. Sinner, però, è ancora di un altro livello e ha gestito il match con tranquillità.

Mochizuki ci ha provato con le sue armi migliori, cercando di spezzare i ritmi con accelerazioni improvvise e un tennis spumeggiante, con lo stile della nuova generazione di tennisti.

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Ma la risposta del numero uno italiano è stata perentoria. Jannik ha saputo leggere le trame dell’avversario, alzando il livello del proprio servizio e trovando risposte vincenti nei momenti cruciali. La potenza e la precisione del suo dritto hanno fatto la differenza nel punteggio finale di 6-3 7-6 6-3.

Sinner sfiderà Struff nei quarti di finale di Wimbledon

Ora si apre un’altra settimana e un’altra parte di torneo. Ai quarti di finale, Sinner troverà sul proprio cammino Jan-Lennard Struff. Una sfida insidiosa, su un terreno veloce che esalta il tennis aggressivo del tedesco. Ma il Sinner visto oggi trasmette voglia e sicurezza di andare avanti fino alla fine.

L’erba di Londra continua a sorridere al campione altoatesino, che non lascia nulla al caso e si prepara ad affrontare un nuovo ostacolo.

È forse inutile sottolineare che comunque Sinner partirà con i favori del pronostico, anche per via degli evidenti miglioramenti che il numero uno al mondo sta portando avanti sull’erba, non proprio la sua superficie ideale.