Errani-Vavassori out al secondo turno a Wimbledon: eliminati in tre set

La corsa di Errani e Vavassori a Wimbledon si ferma al secondo turno nel doppio misto: va avanti la coppia australiana

Il sogno di andare avanti e ottenere un successo storico a Wimbledon si infrange al secondo turno. Sara Errani e Andrea Vavassori devono abbandonare prematuramente il torneo di doppio misto a Wimbledon 2026, arrendendosi al secondo turno alla coppia australiana formata da Storm Hunter e Marc Polmans.

Al termine di un match combattuto, durato un’ora e quarantotto minuti, gli azzurri cedono con il punteggio di 3-6 7-6 2-6.

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La partita vive il suo snodo decisivo nel primo game del set decisivo: gli australiani, con grande sangue freddo, riescono a sventare tre palle break consecutive. L’episodio piega inevitabilmente le certezze del duo italiano, che cede il servizio nel quarto gioco, vedendo svanire la possibilità di proseguire la propria corsa nel torneo londinese.

L’erba di Wimbledon resta stregata per Errani e Vavassori

Il bilancio del 2026 per Errani e Vavassori rimane comunque straordinario, pur presentando un andamento a due facce.

Dopo il ko all’esordio agli Australian Open, i due hanno dominato la terra rossa parigina conquistando il secondo Roland Garros consecutivo, portando a casa il quarto titolo Major in carriera dopo gli US Open 2024 e 2025 e il Roland Garros 2025.

Wimbledon, tuttavia, si conferma un torneo decisamente stregato per gli italiani, visto che si sono fermati già al secondo turno. Non c’è tempo per piangersi addosso: la stagione sull’erba lascia ora spazio al viaggio in America. L’obiettivo è chiaro: arrivare in gran forma a New York per conquistare un altro US Open e continuare a scrivere sempre pagine di pura storia del tennis italiano.