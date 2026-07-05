Djokovic scrive la storia di Wimbledon: va ai quarti e stacca Federer

Novak Djokovic infrange un altro incredibile record: la vittoria di oggi a Wimbledon gli permette di staccare Roger Federer per numero di successi

Nole non si ferma e continua a stupire. Sull’erba storica del Centre Court, Djokovic non solo stacca il pass per i quarti di finale di Wimbledon, ma riscrive la storia del tennis.

Con la vittoria che gli vale l’accesso al tabellone degli ultimi otto, il serbo supera il mito Roger Federer nella classifica delle vittorie nel torneo del Grande Slam. Un sorpasso che sa di pura leggenda e che consacra il serbo come il più grande di sempre.

Federer aveva tracciato la via, diventando un’icona unica di stile e gioco a Wimbledon. Ma Djokovic, con la sua fame e una resilienza d’acciaio, ha deciso di spingersi oltre – almeno a livello di numeri. Di sicuro, il serbo si era già guadagnato un posto nell’Olimpo del tennis, oggi ha aggiunto la ciliegina alla torta.

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La vittoria contro il russo Roman Safiullin non è stata proprio una passeggiata, ma è arrivata con il punteggio di 7-6 6-3 3-6 6-3, dopo poco più di due ore di gioco.

Il prossimo avversario di Djokovic a Wimbledon

Ora i quarti di finale lo attendono. Il suo prossimo avversario sarà il vincente del match tra il canadese Felix Auger-Aliassime e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. L’erba di Londra, testimone silenziosa delle sue gesta più grandi, si inchina ancora una volta al re serbo.

Chi pensava che l’età o la stanchezza potessero scalfire l’aura del tennista serbo dovrà ricredersi. Djokovic non gioca più solo per vincere, ma ogni torneo può significare nuovi record da polverizzare.

Ora in molti si chiedono se possa vincere anche Wimbledon: forse meglio non escluderlo, perché da lui ci aspettiamo davvero di tutto.