Sospiro di sollievo per la Ferrari: nessuna penalità per Hamilton, cosa è successo

Charles Leclerc ha trionfato a Silverstone, mentre Hamilton ha mantenuto il terzo posto: nessuna penalità per l’inglese

La Ferrari può godersi del tutto una bella giornata. Al termine del GP di Gran Bretagna, il podio di Lewis Hamilton è salvo. Il britannico, terzo a Silverstone, era finito nel mirino dei commissari per un presunto mancato rallentamento in regime di bandiera gialla singola alla curva 9 del 38esimo giro.

Dopo le verifiche del caso, la FIA ha emesso il verdetto: per il pilota del Cavallino scatta solamente una reprimenda, la prima della stagione. Nessuna penalità in classifica, dunque, e ordine d’arrivo invariato.

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La decisione dei commissari si basa su un’analisi dettagliata e attenta della telemetria e delle immagini di bordo. Hamilton è entrato nel settore prima che venisse esposta la bandiera gialla, e l’avviso sul display del volante è apparso quando la vettura era ormai vicina alla fine della zona critica.

Il duello Hamilton-Verstappen e la possibile penalità

Inoltre, i giudici hanno tenuto conto di un’attenuante fondamentale: immediatamente prima del tratto in questione, il sette volte iridato era stato protagonista di un duello ruota a ruota con Max Verstappen.

La sua attenzione, inevitabilmente, era rivolta agli specchietti per difendere la posizione, con tempi e spazi di reazione oggettivamente limitati.

Sebbene i commissari abbiano rilevato che Hamilton non ha ridotto la velocità in modo apprezzabile dopo l’accensione della spia, le circostanze attenuanti hanno spinto la FIA verso il provvedimento più lieve. La Scuderia Ferrari, dunque, conserva un podio pesantissimo in ottica iridata, in un Mondiale che si conferma sempre più apertissimo e combattuto.