Green Cup 2026, Esposito e Gori d’oro: rivivi l’evento su Sportface TV

La Green Cup 2025 ha regalato anche oggi grandi emozioni su Sportface TV: i risultati con gli italiani protagonisti e il replay dell’evento

L’Italia continua a fare la voce grossa nel tiro a volo e la Green Cup 2026 l’ha dimostrato ancora una volta. Nonostante sulle pedane del TAV Umbriaverde-Todi di Massa Martana (PG) fossero presenti ben 520 tiratori in rappresentanza di 48 Paesi, gli Azzurri stanno portando a casa prestazioni fenomenali.

Il bottino complessivo è di 5 ori, 6 argenti e 7 bronzi, portando l’Italia a essere finora la prima nazione per medaglie conquistate. Anche oggi, le soddisfazioni non sono mancate.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

È fondamentale citare la prova di un grande Alessandro Esposito (Fiamme Azzurre) tra i Men ID. Per lui medaglia d’oro davanti a Riccardo Mirabile (Fiamme Azzurre) e James Willet (AUS).

CLICCA QUI PER RIVEDERE L’EVENTO SU SPORTFACE TV

Tutti i risultati di oggi alla Green Cup 2026

Da sottolineare anche la grande giornata di Sofia Gori (Marina Militare), autrice di una grande finale, che l’ha messa al primo posto. Maria Teresa Giorgia Maccioni (Carabinieri) ha conquistato l’argento, mentre al terzo posto si è piazzata la ceca Tereza Zaviskova.

Di seguito tutti i risultati per ogni categoria e età.

Men ID: 1° Alessandro ESPOSITO (ITA) 120/125+1+2 – 29/30; 2° Riccardo MIRABILE (ITA) 123/125+0 –28/30; 3° James Willet (ITA) 121/125 – 23/25.

Ladies: 1ª Sofia GORI (ITA) 116/125 – 27/30 (+2); 2ª (ITA) Maria Teresa Giorgia MACCIONI 115/125 (+7+0) – 27/30 (+1); 3ª Tereza ZAVISKOVA 115/125 (+6) – 21/25.

Men NO ID: 1° Chonglun SUN (CHN) 118/125+3 – 29/30; 2° Edoardo ANTONIOLI (ITA) 118/125 (+2) – 26/30; 3° Massimo CHIARENZA (ITA) 116/125 (+0+2) – 21/30.

Junior Men: 1° Simone RONCEN (ITA) 115/125 (+1+1+15) – 29/30; 2° Andrea Diana (ITA) 120/125+0 –28/30; 3° Mirko Alfio LICCIARDELLO (ITA) 116/125 – 17/25.

Junior Lady:1ª Martina MONTANI (ITA) 111/125 (+2+12) – 30/30; 2ª (ITA) Maria IOVINELLA 113/125 (+1) –23/30; 3ª Alice GAROPPO 113/125 (+4) – 19/25.

Veterani: 1° Sami BOUHABIB (LBN) 109/125; 2° Vadim ZEVLEVER (CAN) 109/125; 3° Nicolò ANASTASI (ITA) 109/125.

Veterane: 1ª Pamela SALMAN (CHI) 99/125; 2ª Susan NATTRASS (CZE) 98/125; 3ª Cynthia Meyer (CAN) 92/125.

PT1: 1° Gialnlugi DESSI (ITA) 98/125+2 – 25/30; 2° Davide Fedrigucci (ITA) 103/125 – 24/30; 3° Raffaele TALAMO (ITA) 113/125 – 18/25.

PT2: 1° Saverio CUCITI (ITA) 111/125 (+0) – 25/30 (+10); 2° Cyril DELUBAC (FRA) 104/125+0+1 –25/30 (+9); 3° Massimo LANZA (ITA)111/125+1 – 18/25.

PT3: 1° Jean Michel BRUNE (FRA) 111/125 – 26/30; 2° Adrian Becker CASTILLO (ESP) 106/125 –25/30; 3° Ahmad Ali BUHALEEBA (UAE) 98/125+1 – 20/25.

Team ID: 1ª (ITA) Matteo MARONGIU, Simone Lorenzo PROSPERI, Emanuele BUCCOLIERI 356/375; 2ª (ITA) Riccardo MIRABILE, Fabio SOLLAMI, Giacomo TARCHINI 354/375; 3ª (ITA), Alessandro ESPOSITO, Simone RONCEN, Lorenzo FERRARI 350/375.

Team Lady: 1ª (ITA) Maria Lucia PALMITESSA, Federica CAPORUSCIO, Gaia RAGAZZINI 347/375; 2ª (ITA), Giulia GRASSIA, Carolina PAGANIN, Alessandra DELLA VALLE (ITA) 334/375; 3ª (ITA) Marika PATERA, Aurora ROCCHI, Valentina DOLCI 322/375.

Team Junior Men: 1ª (ITA) Andrea DIANA, Gabriele BARONE, Alfredo CALORO 354/375; 2ª (ITA) Alessandro MATERAZZO, Mirko Alfio LICCIARDELLO, Luca CHESSA 351/375; 3ª (ITA) Fabio MARCHIORI, Alessandro TIRAFERRI, Francesco LATELLA, 336/375.

Team Junior Ladies: 1ª (ITA) Alice GAROPPO, Martina MONTANI, Lisa TACCOLA 334/375; 2ª (USA) Micaela VELASQUEZ, Lucy MYERS, Marin MCKINNEY 326/375; 3ª (ITA) Ambra PARODI, Elisa CASTELLANA, Sofia CHIAMPESAN 323/375.

Team PT1: 1ª (ITA) Raffaele TALAMO, Alessandro SPAGNOLI, Saverio CUCITI 336/375; 2ª (ESP) Enrique Jose GONZALEZ PEREZ, Adrian BECKER CASTILLO, Miguel Angel FERNANDEZ GARCIA 318/375; 3ª (FRA) Jean Michel BRUNE, Cyril BRUNE, MAXIME Logeon 318/375.