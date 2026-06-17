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Mondiali Calcio 2026

Gol e spettacolo tra Inghilterra e Croazia: Kane decisivo con una doppietta

Alessandro Basta
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Harry Kane e Jude Bellingham
England's Harry Kane celebrates with Jude Bellingham after scoring their side's second goal of the game during the UEFA Euro 2024, round of 16 match at the Arena AufSchalke in Gelsenkirchen, Germany. Picture date: Sunday June 30, 2024.

La Croazia si batte, ma l’Inghilterra vince con il risultato di 4-2 all’esordio ai Mondiali: Kane conferma il grande feeling con il gol

L’Inghilterra di Thomas Tuchel inizia bene quello che può essere un anno storico per loro in America. Ai Mondiali 2026, i Tre Leoni sfoderano una prova di forza di alto livello e liquidano la Croazia con un perentorio 4-2.

Una vittoria che pesa come un macigno nel girone e lancia un messaggio chiarissimo a tutte le avversarie: la formazione del tecnico tedesco è una corazzata forse inarrestabile.

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La gara si mette subito in discesa per gli inglesi. Pressing asfissiante e ripartenze fulminee mandano in tilt la difesa croata, che cede più volte alle imbucate dei fantasisti di casa. La Croazia, però, non demorde e riesce a trovare anche il pareggio con le reti di Baturina e Musa, di casa in quello stadio.

L’Inghilterra scappa e vince nel secondo tempo contro la Croazia

Si tratta, però, solo di un’illusione per i croati. L’Inghilterra riparte alla grande dopo qualche aggiustamento tattico e porta a termine due squilli di rara precisione, firmando il definitivo 4-2 e spegnendo ogni velleità balcanica.

Una prestazione maiuscola, costruita su un’identità di gioco precisa, cinica e spietata. Il ct tedesco ha finalmente trovato la quadratura del cerchio, trasformando una nazionale spesso in crisi d’identità in una vera e propria macchina perfetta.

E anche il tabellino sorride agli inglesi: Kane sembra in splendida forma e segna una doppietta. Ma sono andati in gol anche Bellingham e Rashford, segno dell’enorme potenziale offensivo degli inglesi.

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