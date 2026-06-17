Gol e spettacolo tra Inghilterra e Croazia: Kane decisivo con una doppietta

La Croazia si batte, ma l’Inghilterra vince con il risultato di 4-2 all’esordio ai Mondiali: Kane conferma il grande feeling con il gol

L’Inghilterra di Thomas Tuchel inizia bene quello che può essere un anno storico per loro in America. Ai Mondiali 2026, i Tre Leoni sfoderano una prova di forza di alto livello e liquidano la Croazia con un perentorio 4-2.

Una vittoria che pesa come un macigno nel girone e lancia un messaggio chiarissimo a tutte le avversarie: la formazione del tecnico tedesco è una corazzata forse inarrestabile.

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La gara si mette subito in discesa per gli inglesi. Pressing asfissiante e ripartenze fulminee mandano in tilt la difesa croata, che cede più volte alle imbucate dei fantasisti di casa. La Croazia, però, non demorde e riesce a trovare anche il pareggio con le reti di Baturina e Musa, di casa in quello stadio.

L’Inghilterra scappa e vince nel secondo tempo contro la Croazia

Si tratta, però, solo di un’illusione per i croati. L’Inghilterra riparte alla grande dopo qualche aggiustamento tattico e porta a termine due squilli di rara precisione, firmando il definitivo 4-2 e spegnendo ogni velleità balcanica.

Una prestazione maiuscola, costruita su un’identità di gioco precisa, cinica e spietata. Il ct tedesco ha finalmente trovato la quadratura del cerchio, trasformando una nazionale spesso in crisi d’identità in una vera e propria macchina perfetta.

E anche il tabellino sorride agli inglesi: Kane sembra in splendida forma e segna una doppietta. Ma sono andati in gol anche Bellingham e Rashford, segno dell’enorme potenziale offensivo degli inglesi.