Gli Stati Uniti vincono 4-1, mezza Hollywood era allo stadio: 3 curiosità sull’esordio ai Mondiali

Gli Stati Uni non sbagliano l’esordio ai Mondiali di casa: molti avevano gli occhi puntati sulle stelle di Hollywood che illuminavano gli spalti, chi erano

Hollywood porta fortuna! E chi l’avrebbe mai detto per quanto riguarda il calcio. L’esordio degli Stati Uniti ai Mondiali 2026 non poteva che essere un vero evento: al SoFi Stadium di Los Angeles, la nazionale a stelle e strisce di Mauricio Pochettino travolge il Paraguay con un sonoro 4-1, unendo grande spettacolo in campo e tantissimi vip in tribuna.

La partita si mette in discesa subito: già al 7’ la pressione di Pulisic provoca l’autogol di Bobadilla. Il capitano USA si ripete al 31’, firmando il raddoppio prima che Folarin Balogun chiuda i conti nel primo tempo con il 3-0.

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Nella ripresa, il Paraguay accenna una timida reazione con il gol della bandiera di Mauricio al 73’, ma l’illusione dura un soffio: nel finale, Giovanni Reyna cala il poker che regala un debutto da sogno a tutti gli americani.

Buona la prima per gli Stati Uniti, ma tutti guardavano gli spalti

A rubare la scena è stato, però, il red carpet da stadio più esclusivo del pianeta. Sotto le luci abbaglianti dell’impianto californiano, la cerimonia d’apertura ha lasciato il posto a una tribuna d’onore da Oscar.

C’erano Tom Cruise, Brad Pitt, Justin e Hailey Bieber, Halle Berry, George Lucas e Bill Gates, che hanno assistito allo show, insieme a Katy Perry, protagonista del concerto pre-match. Solo per citarne alcuni. David Beckham, invece, ha puntato sull’eleganza estrema anche per stare sugli spalti di uno stadio.

Con questo successo, gli USA mettono già un piede verso gli ottavi, confermando i pronostici della vigilia. Pochettino trova l’intesa tattica perfetta in una serata magica, dove pallone e divismo si fondono in un’unica e indimenticabile immagine. Il Mondiale è iniziato esattamente come doveva: un mega evento a marchio… americano.