Jasmine Paolini assente a Washington: la nuova compagna di Sara Errani

Jasmine Paolini è ancora ferma ai box per infortunio: chi prenderà il suo posto nel doppio con Sara Errani

Il 2026 non si sta rivelando l’anno d’oro per due delle protagoniste assolute dello sport italiano degli ultimi tempi. Jasmine Paolini e Sara Errani, per motivi diversi, non sono riuscite a raccogliere fino ad ora le meritate soddisfazioni.

In particolare, l’assenza della numero uno d’Italia nel torneo di doppio di Washington è dovuta al perpetuarsi dei fastidiosi problemi al piede, che l’hanno costretta a rinunciare anche all’appuntamento di Toronto.

Questa scelta obbligata mira a garantire un recupero ottimale in vista dell’obiettivo fondamentale dell’estate: gli US Open, in programma tra la fine di agosto e la metà di settembre. La forzata assenza della toscana costringe quindi Sara Errani a cercare una nuova compagna di avventura.

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La scelta dell’esperta giocatrice romagnola è ricaduta, per la seconda occasione consecutiva, sulla statunitense Nicole Melichar-Martinez. Si tratta di una tennista di grande esperienza, che possiede tutte le carte in regola per integrarsi perfettamente con l’italiana e formare un duo di sicura affidabilità sul campo.

Il percorso di Errani a Washington

Le due atlete, accreditate della testa di serie numero uno del tabellone, esordiranno nel torneo contro la coppia formata dalla britannica Katie Boulter e dalla giovane russa Polina Iatchenko.

Una vittoria in questo match d’esordio garantirebbe il pass per i quarti di finale, dove ad attenderle ci sarà il tandem composto dalla slovena Andreja Klepac e dalla giapponese Makoto Ninomiya. Le speranze del tifo azzurro sono tutte per una brillante reazione della coppia in questa delicata e importante fase del torneo.