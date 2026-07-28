Tiro a volo, Fabbrizi e Iezzi in finale nel Trap misto: segui la diretta su Sportface TV

Fabbrizi e Iezzi hanno effettuato due grandi prove nel Trap misto, strappando la finale: l’evento è in diretta su Sportface Tv

Grande soddisfazione per il tiro a volo italiano alla Coppa del Mondo ISSF di Hangzhou in Cina. La coppia azzurra composta da Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi ha conquistato con merito il passaggio alla finale del Mixed Team nella specialità della fossa olimpica.

Gli atleti italiani hanno chiuso le qualificazioni con un eccellente punteggio di centoquarantasei centri su centocinquanta piattelli, ottenendo il terzo posto nel ranking e il dorsale numero tre per la fase finale che assegnerà le medaglie.

Il percorso verso il podio si preannuncia altamente competitivo. Ad attendere Iezzi e Fabbrizi ci sono avversari di assoluto livello. In testa alla classifica dopo le qualificazioni troviamo la coppia australiana, autore di un impressionante centoquarantanove su centocinquanta.

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Subito dietro i cinesi hanno totalizzato centoquarantasette centri, mentre la rappresentativa di Taipei completa il quartetto delle finaliste con un punteggio di centoquarantacinque su centocinquanta.

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Sessa e De Filippis in 11esima posizione nel Trap misto

Da segnalare anche la prestazione della seconda coppia italiana, formata da Erica Sessa e Mauro De Filippis, che ha chiuso la prova in undicesima posizione con centoquarantadue centri, dimostrando comunque buona solidità in una gara dal livello tecnico molto elevato.

Il momento con la diretta è fissato per le ore 10,15, orario italiano. I tifosi potranno seguire la splendida fase finale in streaming sulla piattaforma Tiro a Volo TV di SportFace, collegandosi al sito ufficiale – visibile anche su Samsung Tv Plus e Amazon Prime Channels. In bocca al lupo agli azzurri per questa importantissima sfida che promette grandi emozioni e un finale di torneo davvero indimenticabile.