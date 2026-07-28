Golf, al via i Campionati Nazionali a squadre: 101 formazioni su cinque percorsi

Dal 28 luglio al 1° agosto si assegnano i titoli maschile e femminile. In programma anche i Tornei di Qualifica e il Torneo di Selezione, decisivi per promozioni e retrocessioni del 2027.

Cinque percorsi e complessivamente 101 formazioni di circolo coinvolte. Prendono il via i Campionati Nazionali a squadre di golf, accompagnati dai Tornei di Qualifica maschile e femminile e dal Torneo di Selezione maschile.

Le competizioni si svolgeranno sui campi dell’Olgiata Golf Club, del Royal Park I Roveri, del Golf Club Le Fonti, del Golf Club Bologna e del Golf Club Lecco. Oltre ai titoli nazionali, saranno in palio promozioni e permanenze nelle diverse categorie per la stagione 2027.

Campionato Nazionale maschile all’Olgiata Golf Club

Dal 28 luglio al 1° agosto, il Golf della Montecchia proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno nel Campionato Nazionale maschile a squadre, in programma sul percorso dell’Olgiata Golf Club.

Saranno presenti 17 delle 18 formazioni aventi diritto:

Asiago

Franciacorta

Parco di Roma

Bogogno

Milano

Riviera

Carimate

Modena

Roma Acquasanta

Royal Park I Roveri

Des Iles Borromées

Olgiata

Torino

Ducato La Rocca

Padova

Verona

Golf della Montecchia

Il Royal Park I Roveri, sconfitto in finale nel 2025, proverà a prendersi la rivincita. Croara ha invece rinunciato alla partecipazione.

Ogni squadra sarà composta da cinque giocatori. La prima fase si disputerà su 36 buche medal, 18 al giorno, prendendo in considerazione i migliori quattro punteggi su cinque di ciascun giro.

Le prime otto formazioni accederanno ai match play per il titolo. Quarti di finale, semifinali e finale si articoleranno attraverso due foursome e cinque singoli.

Le squadre classificate dal nono al sedicesimo posto affronteranno un turno di eliminazione con cinque singoli. Le perdenti retrocederanno nel Torneo di Qualifica 2027 insieme alla diciassettesima classificata e a Croara.

Campionato Nazionale femminile al Royal Park I Roveri

Asolo Golf Club andrà a caccia del terzo titolo consecutivo nel Campionato Nazionale femminile a squadre, in programma dal 28 luglio al 1° agosto sul percorso del Royal Park I Roveri di Fiano Torinese.

Al via saranno presenti 16 formazioni:

Asolo Golf Club

Milano

Olgiata

Varese

Castelconturbia

Modena

Roma Acquasanta

Venezia

Franciacorta

Molinetto

Madonna di Campiglio

Monticello

Torino

Villa Condulmer

Royal Park I Roveri

Verona

Il Royal Park I Roveri potrà contare sul vantaggio del campo di casa, mentre Verona cercherà il riscatto dopo aver perso contro Asolo le ultime due finali.

Le squadre saranno composte da quattro giocatrici. La qualificazione si svolgerà su 36 buche medal, con i migliori tre punteggi su quattro di ogni giornata validi per la classifica.

Le prime otto accederanno ai match play, nei quali ogni confronto prevede due foursome e tre singoli. Le altre formazioni disputeranno un turno di eliminazione: le sconfitte prenderanno parte al Torneo di Qualifica del 2027.

Torneo di Qualifica maschile al Golf Club Le Fonti

Dal 28 al 30 luglio il Golf Club Le Fonti di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, ospiterà il Torneo di Qualifica maschile.

Saranno presenti 33 delle 36 squadre aventi diritto:

Alpino

Ca’ Amata

Garlenda

Rapallo

Castelconturbia

Lecco

Le Robinie

Cervia

Lignano

Sanremo

Argentario

La Colombera

Madonna di Campiglio

St. Anna

Arzaga

Cus Ferrara

Marco Simone

Terre di Canossa

Asolo

Faenza

Margara

Tolcinasco

Bergamo l’Albenza

Firenze Ugolino

Molinetto

Varese

Biella Le Betulle

Le Fonti

Monticello

Venezia

Bologna

Gardagolf

Parco de’ Medici

Oltre alla vittoria del torneo, saranno in palio sei posti nel Campionato Nazionale maschile a squadre del 2027.

La competizione si disputerà su 54 buche, 18 al giorno, con squadre composte da quattro elementi. Per la graduatoria conteranno i migliori tre punteggi su quattro di ciascun turno.

Le prime sei classificate saranno promosse. Le squadre dal settimo al ventottesimo posto resteranno nel Torneo di Qualifica, mentre quelle dalla ventinovesima posizione in poi retrocederanno nel Torneo di Selezione 2027 insieme ad Ambrosiano, Archi di Claudio e Villa Condulmer, che hanno rinunciato.

Torneo di Qualifica femminile al Golf Club Bologna

Sedici rappresentative parteciperanno al Torneo di Qualifica femminile, in programma dal 29 al 31 luglio sul percorso del Golf Club Bologna:

Ambrosiano

Parco di Roma

Firenze Ugolino

Padova

Le Fronde

Archi di Claudio

Continental Verbania

Des Iles Borromées

Bologna

Carimate

Bogogno

Alpino

Ducato La Rocca

Bergamo l’Albenza

La Pinetina

Villa d’Este

Ogni squadra sarà composta da tre giocatrici. Il torneo si articolerà su 54 buche, 18 al giorno, e per la classifica saranno considerati i migliori due punteggi su tre di ciascuna formazione in ogni round.

Le prime quattro squadre conquisteranno la promozione nel Campionato femminile del 2027.

Torneo di Selezione maschile al Golf Club Lecco

Dal 30 al 31 luglio, il Golf Club Lecco ospiterà il Torneo di Selezione maschile. Venti squadre, ognuna formata da tre giocatori, si contenderanno il successo e la promozione al Torneo di Qualifica 2027:

Tee-Up

Sicilia’s Picciolo

Valtellina

Is Molas

Villa Carolina

Le Pavoniere

La Pinetina

Villa d’Este

Perugia

Saluzzo

Cansiglio

Le Fronde

Le Rovedine

La Margherita

Dei Laghi

Borgo Camuzzago

Folgaria

Continental Verbania

Torrenova

Casalunga

La competizione si svolgerà su 36 buche, 18 al giorno. Per la graduatoria saranno validi i migliori due punteggi su tre di ogni giornata.

Le prime otto formazioni otterranno l’accesso al Torneo di Qualifica maschile del prossimo anno.

Le cinque competizioni in programma

Campionato Nazionale maschile a squadre: Olgiata Golf Club, dal 28 luglio al 1° agosto

Campionato Nazionale femminile a squadre: Royal Park I Roveri, dal 28 luglio al 1° agosto

Torneo di Qualifica maschile: Golf Club Le Fonti, dal 28 al 30 luglio

Torneo di Qualifica femminile: Golf Club Bologna, dal 29 al 31 luglio

Torneo di Selezione maschile: Golf Club Lecco, dal 30 al 31 luglio