Calciomercato, l’Inter chiude il colpo Stones: cosa succede ora con Romero

L’Inter ha chiuso il colpo Stones sul calciomercato: i costi per Romero sono molto diversi all’inglese

Si sbloccano le operazioni in entrata dell’Inter. I nerazzurri hanno messo a segno un’operazione molto importante in difesa, chiudendo l’acquisto di John Stones a parametro zero.

L’inglese ha terminato il suo contratto con il Manchester City a fine giugno ed era in cerca di una nuova destinazione dove proseguire la sua carriera. L’Inter era in contatto con l’entourage del ragazzo almeno da un mese, e ieri ha accelerato definitivamente.

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I nerazzurri hanno ottenuto il sì del calciatore proponendo un contratto biennale da circa 4 milioni di euro a stagione, condizioni di gran lunga più vantaggiose rispetto a quelle che inizialmente previste. Le richieste del centrale inglese erano addirittura di 7-8 milioni a stagione, ma con il passare delle settimane ha abbassato le pretese, nonostante un ottimo Mondiale, chiuso al terzo posto.

Il punto su Stones e Romero per la difesa dell’Inter

Ora il vero dubbio è legato al grande colpo che l’Inter stava cercando di portare a termine nelle ultime settimane: Cristian Romero.

I nerazzurri, secondo Fabrizio Romano, non mollano la presa sul ragazzo, nonostante le condizioni economiche non siano favorevoli. L’accordo con il Tottenham può arrivare intorno ai 40 milioni di euro, ma non c’è ancora il via libera del calciatore, che non vorrebbe abbassare il suo stipendio da 6,5 milioni netti a stagione.