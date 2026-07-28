ATP Washington, Bolelli/Vavassori bene nell’esordio nel doppio: i prossimi avversari

Bolelli e Vavassori partono con il piede giusto all’ATP di Washington: chi affronteranno gli Azzurri al prossimo turno

Ottimo esordio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio dell’ATP 500 di Washington 2026. La coppia azzurra, testa di serie numero uno, ha superato con convinzione il duo formato dallo statunitense Robert Cash e dall’austriaco Alexander Erler, imponendosi con il punteggio netto di 6-4, 6-4 in un’ora e ventidue minuti di gioco.

I numeri parlano chiaro: gli italiani hanno dominato grazie al servizio, vincendo il 74% dei punti con la prima e il 68% con la seconda, contro un misero 46% degli avversari. Fondamentale è stata la straordinaria tenuta mentale, che ha permesso loro di salvare tutte le sei palle break concesse nel corso dell’incontro.

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Bolelli e Vavassori avanti avanti a Washington

La partita si è sbloccata subito con un break iniziale degli azzurri. Dopo aver salvato una palla break nel quarto game, Bolelli e Vavassori hanno mostrato grande carattere nel decimo game, recuperando da 15-40 per chiudere il primo parziale sul 6-4.

Il secondo set ha ricalcato un andamento simile, con i turni di servizio rispettati fino al settimo game, quando la coppia italiana ha sferrato l’affondo decisivo ottenendo il break del vantaggio. Nel game successivo hanno annullato altre due palle break, dimostrando ancora una volta solidità nei momenti chiave.

La vittoria è arrivata infine al primo match point, confermando l’ottimo stato di forma del duo azzurro in vista dei prossimi impegni della stagione sul cemento americano. Un ottimo avvio di torneo che accende le speranze per un’altra profonda corsa nel tabellone. Al prossimo turno gli italiani affronteranno la coppia composta dall’australiano Nick Kyrgios e dallo statunitense Frances Tiafoe, o quella formata dal portoghese Francisco Cabral e dall’altro statunitense JJ Tracy.