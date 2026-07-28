Tiro a Volo TV, Iezzi e Fabbrizi di bronzo nel Mixed Team di Trap a Hangzhou

Gli azzurri confermano in finale il terzo posto ottenuto nelle qualificazioni e chiudono sul podio la Coppa del Mondo in Cina. L’evento è stato trasmesso da Sportface TV sul canale dedicato Tiro a Volo TV, dove è possibile rivedere tutte le immagini.

La Coppa del Mondo ISSF di Hangzhou si chiude con una medaglia per l’Italia. Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi hanno conquistato il bronzo nel Mixed Team di Trap, confermando in finale il terzo posto ottenuto nelle qualificazioni.

La tappa cinese è stata trasmessa da Sportface TV su Tiro a Volo TV, il canale dedicato della piattaforma OTT. Tutte le immagini delle gare possono essere riviste al seguente link:

https://tv.sportface.it/collections/7e7f8eeb-736d-4223-be87-aeb2d7c9371c

Iezzi e Fabbrizi terzi anche in finale

Alessia Iezzi, originaria di Manoppello, e Massimo Fabbrizi, di Monteprandone, entrambi appartenenti al Gruppo Sportivo dei Carabinieri, avevano concluso le qualificazioni con il punteggio di 146/150.

Il risultato aveva assegnato alla coppia italiana il dorsale numero tre per la finale. Nell’atto decisivo gli azzurri hanno confermato la posizione, salendo sul terzo gradino del podio con 23/30.

Oro all’Australia, Cina seconda

La vittoria è andata agli australiani Penny Smith e James Willet, primi nelle qualificazioni con 149/150 e capaci di imporsi in finale con 37/40.

Secondo posto per la coppia cinese formata da Young Sun e Yin Qi, che aveva totalizzato 147/150 nella prima fase e ha poi chiuso la finale con 35/40.

Al quarto posto si sono classificati Wan-Yu Liu e Kun-Pi Yang, rappresentanti di Taipei, con 145/150 nelle qualificazioni e 17/20 in finale.

Sessa e De Filippis undicesimi

L’altra coppia italiana, composta da Erica Sessa e Mauro De Filippis, ha concluso la prova in undicesima posizione.

Gli azzurri hanno totalizzato 142/150 nelle qualificazioni, risultato che non ha consentito loro di accedere alla finale.

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Conti: “Abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato”

Il bronzo nel Mixed Team ha permesso all’Italia di chiudere sul podio una trasferta complicata, durante la quale gli azzurri si erano messi in evidenza nelle qualificazioni senza però riuscire a conquistare medaglie nelle prove individuali.

«Chiudiamo questa complicata Coppa del Mondo con la medaglia di bronzo conquistata da Massimo e Alessia, consapevoli che abbiamo dato il massimo e che, malgrado l’impegno profuso, abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato», ha dichiarato il direttore tecnico Marco Conti.

«È giusto festeggiare quando le cose vanno bene, ma è altrettanto giusto riflettere quando le cose non vanno nel verso giusto. I punteggi di qualificazione hanno dimostrato che il lavoro fatto in preparazione è stato valido, ma che tanto altro ce n’è da fare per migliorarci nelle finali».

Conti ha infine ringraziato la squadra e il tecnico federale Fabrizio Satolli, annunciando l’intenzione di concentrarsi sulle criticità emerse in vista dei prossimi appuntamenti.

Il prossimo appuntamento a Taranto

La squadra italiana tornerà in gara ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, in programma dal 20 agosto al 3 settembre.

Le competizioni di tiro a volo si svolgeranno nell’impianto di Torricella dal 22 al 27 agosto.

I risultati del Trap Mixed Team

1ª Australia 1 – Penny Smith e James Willet: 149/150 in qualificazione, 37/40 in finale

2ª Cina 1 – Young Sun e Yin Qi: 147/150 in qualificazione, 35/40 in finale

3ª Italia 1 – Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi: 146/150 in qualificazione, 23/30 in finale

4ª Taipei – Wan-Yu Liu e Kun-Pi Yang: 145/150 in qualificazione, 17/20 in finale

11ª Italia 2 – Erica Sessa e Mauro De Filippis: 142/150

La squadra italiana di Trap

Uomini

Mauro De Filippis, Fiamme Oro, di Taranto

Massimo Fabbrizi, Carabinieri, di Monteprandone

Giovanni Pellielo, Fiamme Azzurre, di Vercelli

Donne

Alessia Iezzi, Carabinieri, di Manoppello

Erica Sessa, Fiamme Oro, di Cava de’ Tirreni

Martina Grioni, Carabinieri, di Garlasco

Tecnico federale

Fabrizio Satolli