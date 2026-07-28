Consiglio federale FIGC, riflettori sul Club Italia: Chiellini si sfila dalla corsa a direttore tecnico

La riunione è iniziata alle ore 12. Sul tavolo il possibile passo indietro di Paolo Maldini e Leonardo, l’organico della Serie C e le date dei campionati 2026/2027.

È iniziato alle ore 12 il Consiglio federale della FIGC, chiamato ad affrontare diversi temi riguardanti l’organizzazione del calcio italiano e la prossima stagione sportiva.

Giovanni Malagò è arrivato nella sede federale intorno alle 9.30. Il numero uno del calcio italiano non ha rilasciato dichiarazioni, limitandosi a scherzare brevemente con i cronisti presenti.

Il futuro del Club Italia

Tra gli argomenti destinati a occupare una parte centrale della riunione figura l’organigramma del Club Italia.

Si attende infatti l’ufficialità del passo indietro del direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e dell’advisor Leonardo. La decisione sarebbe maturata dopo il mancato via libera di Malagò alla candidatura di Andrea Pirlo come commissario tecnico, per la vicenda legata allo sponsor russo.

Il Consiglio federale dovrà quindi discutere la possibile riorganizzazione dell’area tecnica azzurra e valutare le soluzioni per i ruoli che potrebbero restare vacanti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Chiellini esclude la candidatura a direttore tecnico

Prima dell’inizio della riunione, Giorgio Chiellini ha escluso un proprio coinvolgimento nella corsa al ruolo di direttore tecnico della Nazionale.

Il nome dell’ex difensore era stato accostato nelle ultime ore all’incarico all’interno del Club Italia, ma il dirigente della Juventus ha ribadito di essere concentrato sul proprio lavoro nel club bianconero.

«Ci tenevo a precisare, dopo le notizie dei media in questi giorni, che io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus e a supporto di Carnevali e del club nel presente e nel futuro», ha dichiarato Chiellini entrando nella sede della FIGC.

L’ex capitano azzurro ricopre attualmente l’incarico di Chief Club Affairs Officer della Juventus.

Tutti i temi all’ordine del giorno

Il Consiglio federale dovrà innanzitutto approvare il verbale della precedente riunione, tenuta lo scorso 1° luglio.

Sono previste anche le comunicazioni del presidente, l’informativa del segretario generale e l’esame di alcune modifiche regolamentari.

Tra gli altri punti figurano:

l’elezione dei componenti del Comitato di Presidenza;

l’integrazione dell’organico del campionato di Serie C;

la nomina del presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

la definizione delle date dell’attività agonistica ufficiale per la stagione 2026/2027;

il calendario dei campionati nazionali.

L’attenzione resta però concentrata soprattutto sulle decisioni riguardanti la struttura del Club Italia e il futuro della guida tecnica della Nazionale.