Mondiali di Scherma, l’Italia va in finale a squadre nel fioretto uomini e spada donne

L’Italia regala grandi gioie ai Mondiali di scherma: gli Azzurri trovano due finali nelle competizioni a squadre

Doppia straordinaria gioia per la scherma italiana ai Mondiali di Hong Kong. Nella prima giornata del programma a squadre, sia gli azzurri del fioretto maschile sia le azzurre della spada femminile hanno conquistato l’accesso alla finale, garantendo all’Italia altre due medaglie. Un risultato eccezionale che conferma l’assoluto dominio della nostra scuola nel panorama mondiale.

Nel torneo di spada femminile, il quartetto composto da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiamingo ha dimostrato una tenacia straordinaria. Dopo aver superato con autorità Australia, Svizzera e Hong Kong nei turni precedenti, le nostre atlete hanno compiuto una vera e propria impresa in semifinale.

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Hanno infatti battuto in rimonta la favorita della vigilia, la Corea del Sud, con un punteggio di quarantacinque a quarantaquattro. Nell’ultimo atto, le azzurre sfideranno l’Estonia, decise a conquistare l’oro mondiale.

Grande Italia anche nel fioretto maschile

Parallelamente, nel fioretto maschile, la squadra guidata da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini ha tracciato un percorso impeccabile.

Dopo aver eliminato Malesia, Brasile ed Egitto, i nostri schermitori hanno regolato il Giappone con un netto quarantacinque a trentasette. La finale li vedrà opposti ai padroni di casa di Hong Kong, in un match che promette scintille e grande sostegno dal pubblico locale.

L’Italia della scherma continua quindi a scrivere pagine di gloria, unendo esperienza consolidata e talento emergente. Queste due finali rappresentano non solo un trionfo sportivo, ma anche un messaggio di orgoglio per tutto il movimento azzurro, pronto a festeggiare altri titoli.