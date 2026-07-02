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Mondiali Calcio 2026

Gli Stati Uniti eliminano la Bosnia dai Mondiali. Belgio avanti tra le polemiche

Alessandro Basta
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Romelu Lukaku
Romelu Lukaku of Belgium during the UEFA Euro 2024 match between France and Belgium, Round of 16, played at Dusseldorf Arena on July 1, 2024 in Düsseldorf, Germany. (Photo by Sergio Ruiz / Sipa USA)

I Mondiali hanno regalato nuove emozioni anche nella notte italiana: Stati Uniti e Belgio sono riuscite a strappare il pass per il turno successivo

La fase a eliminazione diretta dei Mondiali sta regalando grandi sorprese, a volte nelle prestazioni, altre nei risultati. Anche stanotte non ha fatto eccezione. Gli Stati Uniti hanno superato lo scoglio Bosnia, lo stesso su cui era inciampata l’Italia, e hanno strappato il pass per gli ottavi di finale.

Gli americani sono passati in vantaggio con il solito Balogun sul finale del primo tempo. Nella ripresa, lo stesso attaccante è stato espulso, riaprendo il match, un po’ il copione già vissuto dall’Italia nelle qualificazioni.

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Ma il risultato è totalmente diverso. Gli Stati Uniti hanno mantenuto il vantaggio e trovato anche il 2-0 con l’uomo in meno con rete di Tillman. I padroni di casa avanzano così nella competizione e strappano il pass per gli ottavi di finale, mentre una Bosnia non irresistibile torna a casa.

Il Belgio ha eliminato il Senegal tra le polemiche

Va avanti anche il Belgio, pur non mostrando ancora un calcio così brillante. Al 24esimo, è arrivato il vantaggio del Senegal con Diarra. Il raddoppio è stato firmato da Sarr al 51esimo. Tutto lasciava pensare che ormai la qualificazione fosse incanalata dalla parte degli africani, ma in pochi minuti è cambiato tutto.

In tre minuti, dall’86’ all’89’, Lukaku e Tielemans hanno agguantato il pareggio. Nei tempi supplementari, è stato concesso un rigore molto dubbio al Belgio al 124esimo, trasformato da Tielemans. Il Senegal saluta la competizione a testa alta, ma con lo stato d’animo di chi meritava di più.

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