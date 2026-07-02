Gli Stati Uniti eliminano la Bosnia dai Mondiali. Belgio avanti tra le polemiche

I Mondiali hanno regalato nuove emozioni anche nella notte italiana: Stati Uniti e Belgio sono riuscite a strappare il pass per il turno successivo

La fase a eliminazione diretta dei Mondiali sta regalando grandi sorprese, a volte nelle prestazioni, altre nei risultati. Anche stanotte non ha fatto eccezione. Gli Stati Uniti hanno superato lo scoglio Bosnia, lo stesso su cui era inciampata l’Italia, e hanno strappato il pass per gli ottavi di finale.

Gli americani sono passati in vantaggio con il solito Balogun sul finale del primo tempo. Nella ripresa, lo stesso attaccante è stato espulso, riaprendo il match, un po’ il copione già vissuto dall’Italia nelle qualificazioni.

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Ma il risultato è totalmente diverso. Gli Stati Uniti hanno mantenuto il vantaggio e trovato anche il 2-0 con l’uomo in meno con rete di Tillman. I padroni di casa avanzano così nella competizione e strappano il pass per gli ottavi di finale, mentre una Bosnia non irresistibile torna a casa.

Il Belgio ha eliminato il Senegal tra le polemiche

Va avanti anche il Belgio, pur non mostrando ancora un calcio così brillante. Al 24esimo, è arrivato il vantaggio del Senegal con Diarra. Il raddoppio è stato firmato da Sarr al 51esimo. Tutto lasciava pensare che ormai la qualificazione fosse incanalata dalla parte degli africani, ma in pochi minuti è cambiato tutto.

In tre minuti, dall’86’ all’89’, Lukaku e Tielemans hanno agguantato il pareggio. Nei tempi supplementari, è stato concesso un rigore molto dubbio al Belgio al 124esimo, trasformato da Tielemans. Il Senegal saluta la competizione a testa alta, ma con lo stato d’animo di chi meritava di più.