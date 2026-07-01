Francia e Messico avanti tutta: Mbappé domina, il Tricolor vola agli ottavi

Francia e Messico staccano il pass per gli ottavi di finale del Mondiale 2026 con due vittorie di peso diverso, ma ugualmente significative. I Bleus travolgono la Svezia con un netto 3-0, trascinati d Kylian Mbappé e dalle giocate di Michael Olise. Il Messico, invece, batte 2-0 l’Ecuador davanti al proprio pubblico e continua così il suo cammino nella competizione.

Francia autoritaria: Mbappé show contro la Svezia

La squadra di Deschamps prende subito il controllo della gara contro la Svezia. Dopo un avvio con diverse occasioni, tra pali, gol annullati e pressione costante, la Francia sblocca il risultato al 45′: Mbappé entra in area, salta l’uomo e firma l’1-0 con un destro potente e preciso.

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Nella ripresa il copione non cambia. Al 53′ Olise inventa centralmente e serve Barcola, freddo davanti al portiere per il raddoppio. Lo stesso Olise continua a illuminare la manovra e al 74′ offre anche il pallone del 3-0 a Mbappé, che completa la doppietta personale diventando il marcatore migliore di sempre nella storia del Mondiale. Per la Francia è una prova di forza: agli ottavi affronterà il Paraguay, capace di eliminare la Germania.

Messico concreto: Ecuador battuto e qualificazione conquistata

Sorride anche il Messico, che supera l’Ecuador 2-0 a Città del Messico in una gara iniziata con mezz’ora di ritardo per maltempo. Dopo una prima fase equilibrata, i padroni di casa indirizzano la partita nel primo tempo: al 22′ segna Julian Quinones, poi al 31′ arriva il raddoppio di Raul Jimenez.

Nella ripresa la squadra di Javier Aguirre gestisce il vantaggio senza particolari rischi, mentre l’Ecuador fatica a riaprire la sfida. Nel recupero arriva anche il rosso a Piero Hincapie, episodio che chiude definitivamente il match. Il Messico vola così agli ottavi, dove affronterò la vincente tra Inghilterra e RD del Congo.