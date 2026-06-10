Fantamondiale 2026, guida ai rigoristi: da Mbappé a Messi, tutti i tiratori delle 48 nazionali

Chi calcia i rigori ai Mondiali 2026? La guida completa per il Fantamondiale tra specialisti, gerarchie e possibili bonus

I calci di rigore possono decidere una partita, una qualificazione e spesso anche un Fantamondiale. Con 48 nazionali al via e 104 partite in programma, conoscere le gerarchie dal dischetto può fare la differenza nella scelta della propria rosa.

Tra specialisti assoluti come Kylian Mbappé, Harry Kane, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ed Erling Haaland, ma anche possibili sorprese provenienti dalle nazionali meno quotate, ecco la guida completa ai rigoristi dei Mondiali 2026.

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I rigoristi delle grandi favorite

Tra le nazionali candidate al titolo spiccano diversi specialisti dal dischetto.

La Francia si affida soprattutto a Mbappé, con Dembélé come alternativa. L’Inghilterra continua invece a puntare sull’affidabilità di Harry Kane, uno dei migliori rigoristi del panorama internazionale.

Nel Brasile la situazione è più aperta, con Raphinha, Vinicius Junior e Neymar pronti a contendersi il pallone dagli undici metri. In Argentina il primo nome resta naturalmente Messi, seguito da Lautaro Martinez.

Il Portogallo può contare su due specialisti di assoluto livello come Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, mentre la Norvegia affida le proprie speranze a Haaland, supportato da Odegaard.

Attenzione agli specialisti meno appariscenti

Oltre ai grandi nomi, il Mondiale presenta diversi rigoristi che potrebbero diventare preziosi al Fantamondiale.

Gyokeres per la Svezia, Taremi per l’Iran, Valverde per l’Uruguay, Salah per l’Egitto, James Rodriguez per la Colombia e McTominay per la Scozia rappresentano opzioni particolarmente interessanti per chi cerca bonus senza puntare esclusivamente sui top player.

Da monitorare anche Schick nella Repubblica Ceca, Gimenez nel Messico e Jonathan David nel Canada, giocatori che potrebbero beneficiare di un elevato numero di palloni giocabili nelle rispettive nazionali.

Fantamondiale: perché i rigoristi sono fondamentali

Nei tornei brevi ogni episodio può fare la differenza. Un rigore trasformato vale spesso il bonus più semplice da ottenere per un attaccante o un centrocampista.

Con il nuovo format che prevede almeno tre partite garantite per ogni nazionale e una fase a eliminazione diretta più ampia rispetto al passato, aumentano anche le possibilità di vedere assegnati calci di rigore nel corso della competizione.

Per questo motivo conoscere le gerarchie dal dischetto rappresenta uno degli aspetti più importanti nella costruzione della propria squadra.

L’elenco completo dei rigoristi dei Mondiali 2026

Algeria

Mahrez, Amoura, Bentaleb

Arabia Saudita

Al-Dawsari, Al-Hamdan, Al-Juwayr

Argentina

Messi, Lautaro Martinez

Australia

Hrustic, Boyle, Irankunda

Austria

Arnautovic, Sabitzer

Belgio

Lukaku, De Bruyne

Bosnia ed Erzegovina

Edin Dzeko

Brasile

Raphinha, Vinicius Jr, Neymar

Canada

David, Davies

Capo Verde

Mendes, Rodrigues

Colombia

James Rodriguez, Luis Diaz

Repubblica Democratica del Congo

Moutoussamy, Bakambu

Corea del Sud

Son Heung-Min, Lee Kang-In

Costa d’Avorio

Kessié, Sangaré

Croazia

Modric, Andrej Kramarić, Perisic

Curaçao

L. Bacuna, J. Bacuna

Ecuador

E. Valencia, Caicedo, Yeboah

Egitto

Salah, Marmoush

Francia

Mbappé, Dembélé

Germania

Havertz, Kimmich

Giappone

Ueda, J. Ito

Ghana

I. Williams, Semenyo, Ayew

Haiti

Nazon, Isidor

Inghilterra

Kane, Rashford

Iran

Taremi

Iraq

Aymen Hussein, Amir Al-Ammari

Giordania

Al Tamari, Ali Olwan

Marocco

El Aynaoui, Brahim Diaz, Hakimi

Messico

Raul Jimenez, Gimenez

Norvegia

Haaland, Odegaard, Aasgaard

Nuova Zelanda

Wood, Waine

Olanda

Depay, Malen

Panama

Carrasquilla, Waterman, Is. Diaz

Paraguay

Sanabria

Portogallo

Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo

Qatar

Afif, Ali

Repubblica Ceca

Schick, Chory, Soucek

Scozia

McGinn, McTominay

Senegal

Mané, Jackson, C. Ndiaye

Spagna

Oyarzabal, Rodri, Yamal

Sudafrica

Foster, Apollis, Mokoena

Svezia

Gyokeres, Isak

Svizzera

Xhaka, Embolo, Ricardo Rodriguez

Tunisia

Ali Abdi, Mastouri, Gharbi

Turchia

Calhanoglu, Akturkoglu

Stati Uniti

Pulisic, Pepi

Uruguay

Valverde, Núñez

Uzbekistan

Shomurodov

Chi sono i migliori rigoristi per il Fantamondiale?

Se l’obiettivo è massimizzare i bonus, i nomi più interessanti restano Mbappé, Kane, Haaland, Messi, Cristiano Ronaldo, Salah, Vinicius Junior, Valverde e Gyokeres. Tutti giocatori che uniscono elevata probabilità di calciare i rigori a una nazionale che potrebbe disputare molte partite.

Occhio però anche ai possibili outsider: Jonathan David, Gimenez, Schick, McTominay e Brahim Diaz potrebbero rivelarsi scelte decisive per chi cerca differenze rispetto agli avversari.

Con un Mondiale da 104 partite e una formula completamente nuova, i rigori potrebbero avere un peso ancora maggiore del passato. E al Fantamondiale, spesso, sono proprio i dettagli a decidere una vittoria.