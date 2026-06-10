Fantamondiale 2026, guida ai rigoristi: da Mbappé a Messi, tutti i tiratori delle 48 nazionali

Chi calcia i rigori ai Mondiali 2026? La guida completa per il Fantamondiale tra specialisti, gerarchie e possibili bonus
I calci di rigore possono decidere una partita, una qualificazione e spesso anche un Fantamondiale. Con 48 nazionali al via e 104 partite in programma, conoscere le gerarchie dal dischetto può fare la differenza nella scelta della propria rosa.
Tra specialisti assoluti come Kylian Mbappé, Harry Kane, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ed Erling Haaland, ma anche possibili sorprese provenienti dalle nazionali meno quotate, ecco la guida completa ai rigoristi dei Mondiali 2026.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
I rigoristi delle grandi favorite
Tra le nazionali candidate al titolo spiccano diversi specialisti dal dischetto.
La Francia si affida soprattutto a Mbappé, con Dembélé come alternativa. L’Inghilterra continua invece a puntare sull’affidabilità di Harry Kane, uno dei migliori rigoristi del panorama internazionale.
Nel Brasile la situazione è più aperta, con Raphinha, Vinicius Junior e Neymar pronti a contendersi il pallone dagli undici metri. In Argentina il primo nome resta naturalmente Messi, seguito da Lautaro Martinez.
Il Portogallo può contare su due specialisti di assoluto livello come Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, mentre la Norvegia affida le proprie speranze a Haaland, supportato da Odegaard.
Attenzione agli specialisti meno appariscenti
Oltre ai grandi nomi, il Mondiale presenta diversi rigoristi che potrebbero diventare preziosi al Fantamondiale.
Gyokeres per la Svezia, Taremi per l’Iran, Valverde per l’Uruguay, Salah per l’Egitto, James Rodriguez per la Colombia e McTominay per la Scozia rappresentano opzioni particolarmente interessanti per chi cerca bonus senza puntare esclusivamente sui top player.
Da monitorare anche Schick nella Repubblica Ceca, Gimenez nel Messico e Jonathan David nel Canada, giocatori che potrebbero beneficiare di un elevato numero di palloni giocabili nelle rispettive nazionali.
LA NOSTRA GUIDA COMPLETA AL FANTAMONDIALE
Fantamondiale: perché i rigoristi sono fondamentali
Nei tornei brevi ogni episodio può fare la differenza. Un rigore trasformato vale spesso il bonus più semplice da ottenere per un attaccante o un centrocampista.
Con il nuovo format che prevede almeno tre partite garantite per ogni nazionale e una fase a eliminazione diretta più ampia rispetto al passato, aumentano anche le possibilità di vedere assegnati calci di rigore nel corso della competizione.
Per questo motivo conoscere le gerarchie dal dischetto rappresenta uno degli aspetti più importanti nella costruzione della propria squadra.
L’elenco completo dei rigoristi dei Mondiali 2026
Algeria
Mahrez, Amoura, Bentaleb
Arabia Saudita
Al-Dawsari, Al-Hamdan, Al-Juwayr
Argentina
Messi, Lautaro Martinez
Australia
Hrustic, Boyle, Irankunda
Austria
Arnautovic, Sabitzer
Belgio
Lukaku, De Bruyne
Bosnia ed Erzegovina
Edin Dzeko
Brasile
Raphinha, Vinicius Jr, Neymar
Canada
David, Davies
Capo Verde
Mendes, Rodrigues
Colombia
James Rodriguez, Luis Diaz
Repubblica Democratica del Congo
Moutoussamy, Bakambu
Corea del Sud
Son Heung-Min, Lee Kang-In
Costa d’Avorio
Kessié, Sangaré
Croazia
Modric, Andrej Kramarić, Perisic
Curaçao
L. Bacuna, J. Bacuna
Ecuador
E. Valencia, Caicedo, Yeboah
Egitto
Salah, Marmoush
Francia
Mbappé, Dembélé
Germania
Havertz, Kimmich
Giappone
Ueda, J. Ito
Ghana
I. Williams, Semenyo, Ayew
Haiti
Nazon, Isidor
Inghilterra
Kane, Rashford
Iran
Taremi
Iraq
Aymen Hussein, Amir Al-Ammari
Giordania
Al Tamari, Ali Olwan
Marocco
El Aynaoui, Brahim Diaz, Hakimi
Messico
Raul Jimenez, Gimenez
Norvegia
Haaland, Odegaard, Aasgaard
Nuova Zelanda
Wood, Waine
Olanda
Depay, Malen
Panama
Carrasquilla, Waterman, Is. Diaz
Paraguay
Sanabria
Portogallo
Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo
Qatar
Afif, Ali
Repubblica Ceca
Schick, Chory, Soucek
Scozia
McGinn, McTominay
Senegal
Mané, Jackson, C. Ndiaye
Spagna
Oyarzabal, Rodri, Yamal
Sudafrica
Foster, Apollis, Mokoena
Svezia
Gyokeres, Isak
Svizzera
Xhaka, Embolo, Ricardo Rodriguez
Tunisia
Ali Abdi, Mastouri, Gharbi
Turchia
Calhanoglu, Akturkoglu
Stati Uniti
Pulisic, Pepi
Uruguay
Valverde, Núñez
Uzbekistan
Shomurodov
Chi sono i migliori rigoristi per il Fantamondiale?
Se l’obiettivo è massimizzare i bonus, i nomi più interessanti restano Mbappé, Kane, Haaland, Messi, Cristiano Ronaldo, Salah, Vinicius Junior, Valverde e Gyokeres. Tutti giocatori che uniscono elevata probabilità di calciare i rigori a una nazionale che potrebbe disputare molte partite.
Occhio però anche ai possibili outsider: Jonathan David, Gimenez, Schick, McTominay e Brahim Diaz potrebbero rivelarsi scelte decisive per chi cerca differenze rispetto agli avversari.
Con un Mondiale da 104 partite e una formula completamente nuova, i rigori potrebbero avere un peso ancora maggiore del passato. E al Fantamondiale, spesso, sono proprio i dettagli a decidere una vittoria.