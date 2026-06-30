Clamoroso ai Mondiali: Germania e Olanda eliminate da Paraguay e Marocco! Le prossime avversarie

I Mondiali negli Stati Uniti regalano le prime grandi sorprese nella fase a eliminazione diretta: la Germania e l’Olanda salutano già ai sedicesimi

La vecchia Europa deve abdicare. L’Italia ai Mondiali non c’è neanche arrivata, ma nella notte hanno fatto fuori anche Germania e Olanda, appena ai sedicesimi. Due formazioni classiche e vincenti del nostro calcio non sono mai davvero parse competitive e hanno ceduto il passo a Paraguay e Marocco.

Nel primo caso, il pronostico era assolutamente diverso. I tedeschi sono inciampati in una prestazione davvero brutta e in cui hanno fatto tanta fatica a creare vere palle gol. I tiri totali nello specchio sono stati 21, ma pochi davvero pericolosi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

A sbloccare l’incontro è stato Enciso sul finale del primo tempo, poi Havertz ha rimesso le cose a posto. La Germania, però, non è più riuscita a segnare e si è andati ai calci di rigore. Ce ne sono voluti sei a testa per decretare chi sarebbe passata: decisivi gli errori di Tah, Havertz e Woltemade. In totale fa 4-5 Paraguay, che ora aspetta di conoscere la vincitrice da Francia e Svezia.

L’impresa del Marocco: gol nei minuti di recupero e poi passa il turno

Se quella della Germania è stata una sorpresa assoluta, anche l’eliminazione dell’Olanda non può essere sottovalutata. Le cose per gli Oranges si erano messe meglio grazie a un gol al 72esimo di Gakpo, nonostante la partita del Marocco fosse complessivamente migliore.

Talbi ha segnato un gran gol al 91esimo, rimettendo le cose in parità. Ai rigori, si sono rivelati decisivi gli errori di Kluivert, Timber e Summerville. Il Marocco conosce già il suo prossimo avversario: sarà il Canada.