Europei ginnastica artistica 2026, Italia d’argento nel concorso a squadre: oro alla Russia

Le azzurre chiudono a Zagabria con 161.796 punti e confermano il podio continentale dopo i due ori di Rimini 2024 e Lipsia 2025. Terza la Francia.

L’Italia chiude gli Europei femminili di ginnastica artistica di Zagabria 2026 con un’altra medaglia. Nell’ultima giornata della rassegna continentale le azzurre conquistano infatti l’argento nel concorso generale a squadre, terminando con il punteggio complessivo di 161.796.

Il titolo europeo va alla Russia, in gara sotto bandiera neutrale, prima con 165.430 punti. Sul terzo gradino del podio sale invece la Francia con 159.263.

Italia ancora sul podio dopo gli ori del 2024 e 2025

La Nazionale composta da Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, Anthea Sisio e July Marano conferma così la propria presenza ai vertici continentali.

L’argento di Zagabria arriva infatti dopo i due titoli europei consecutivi conquistati dall’Italia a Rimini 2024 e Lipsia 2025.

Le azzurre erano entrate nella finale a otto con il secondo punteggio delle qualificazioni, 160.931.

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Volteggio: Italia terza dopo la prima rotazione

La gara azzurra si apre al volteggio, dove arrivano complessivamente 40.132 punti.

Giulia Perotti ottiene 13.166, Anthea Sisio 13.000 ed Elisa Iorio 13.066. Dopo la prima rotazione l’Italia occupa la terza posizione alle spalle di Russia e Germania.

Iorio e Perotti spingono l’Italia al secondo posto

Il sorpasso arriva alle parallele asimmetriche. Le azzurre totalizzano 41.799 punti grazie soprattutto alle prove di Elisa Iorio, valutata 14.333, e Giulia Perotti, che firma 14.166.

Importante anche il 13.300 di Sisio. Al termine della seconda rotazione l’Italia sale così al secondo posto con 81.931 punti, dietro soltanto alla Russia.

Esposito trascina le azzurre alla trave

Alla trave la Nazionale consolida la propria posizione totalizzando altri 40.366 punti.

La migliore è Manila Esposito con 14.200, seguita da Giulia Perotti con 13.400 e July Marano con 12.766.

Marano torna così utilizzabile sui 10 centimetri dopo aver saltato volteggio e parallele asimmetriche a causa di un piccolo infortunio al mignolo della mano sinistra.

Dopo tre rotazioni l’Italia è seconda con 122.297 punti e ha ormai costruito un margine importante per il podio.

Corpo libero e argento definitivo

L’ultima rotazione è quella del corpo libero. Esposito ottiene 13.533, Perotti 12.800 e Marano 13.166, per un totale di 39.499 punti.

Il punteggio complessivo dell’Italia sale così a 161.796, sufficiente per chiudere al secondo posto e conquistare la medaglia d’argento.

Il podio del concorso a squadre

1. Russia 165.430

2. Italia 161.796

3. Francia 159.263

Per le azzurre si chiude così un Europeo particolarmente ricco: dopo le quattro medaglie conquistate nelle finali di specialità, arriva anche l’argento nel concorso a squadre a completare il bilancio di Zagabria.