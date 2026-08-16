Ginnastica artistica, Italia d’argento nella gara a squadre: l’oro va alla Russia

L’Italia della ginnastica artistica si conferma tra i primi al mondo agli Europei: la Russia stacca la squadra azzurra e conquista l’oro

L’Italia della ginnastica artistica femminile è ancora una volta ai vertici del Vecchio Continente. Agli Europei 2026, la Nazionale guidata dal DT Enrico Casella conquista la medaglia d’argento nella gara a squadre, chiudendo con il punteggio complessivo di 161.796.

A separare le azzurre dall’oro sono stati 3,6 punti: la corona continentale passa infatti alla Russia, in gara con il nome di “World Gymnastics 2”, tornata alla ribalta dopo cinque anni di assenza.

Nonostante il passaggio di consegne, questo argento ha un peso specifico enorme. L’Italia ha dovuto fare i conti con assenze pesanti come le sorelle D’Amato e Angela Andreoli, e con l’infortunio in corsa al mignolo di July Marano. Eppure, il quintetto azzurro ha sfoderato orgoglio e grande tecnica, prolungando un lustro magico che vanta ben cinque podi consecutivi. In tutto si parla di tre ori e due argenti.

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Italia d’argento nella ginnastica artistica femminile: Esposito domina

A trascinare la squadra ci hanno pensato le stelle: Manila Esposito è parsa in grande spolvero, capace di incantare alla trave e al corpo libero, e la sempre solida Elisa Iorio, chirurgica alle parallele asimmetriche. Fondamentale anche l’apporto di Giulia Perotti, autrice di una prova di grande maturità, e delle esordienti Anthea Sisio e July Marano, che hanno stretto i denti.

Un risultato che certifica la solidità di un movimento d’eccellenza. La Francia si prende il bronzo regolando la Gran Bretagna sul podio finale.