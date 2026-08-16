Europei atletica, l’Italia ha vinto il medagliere! Oro storico della 4×400

Giornata storica per l’Italia, che ha vinto il medagliere agli Europei di atletica: la 4×400 batte la Gran Bretagna e chiude i giochi
La Gran Bretagna in casa non ce l’ha fatta, stasera vince l’Italia. Nella finale della 4×400 maschile agli Europei di atletica 2026, il quartetto azzurro compie un’impresa incredibile sull’ostica pista dell’Alexander Stadium di Birmingham.
Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati conquistano la medaglia d’oro con il tempo di 2:59.16, beffando i padroni di casa per appena tre centesimi (2:59.19) al termine di un atto finale davvero emozionante e condotto alla grande.
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Scotti apre le danze con una frazione solida da 45.5, tenendo testa ai rivali. Luca Sito scatena l’inferno con un parziale micidiale da 44.4, superando gli avversari e consegnando il testimone al giovanissimo Mohamed Soudassi.
Successo emozionante della 4×400 e il medagliere si colora di azzurro
Il diciannovenne corre con il cuore in mano, firmando un 44.6 che annichilisce gli inglesi e porta l’Italia in testa. L’ultima frazione è affidata a Lorenzo Benati, che resiste eroicamente al ritorno furioso di Charles Dobson, lanciando l’ascella sul traguardo per una vittoria memorabile che fa ammutolire il pubblico di casa.
Questo trionfo vale molto più di un semplice metallo prezioso: è il decimo oro italiano nella rassegna e permette alla nostra Nazionale di operare il clamoroso controsorpasso finale, vincendo il medagliere generale proprio come a Roma 2024.
Una lezione di caratura spaventosa che incorona l’atletica azzurra, sempre più capace di sognare e di battere i maestri inglesi nella loro stessa tana, scrivendo una pagina epica e indimenticabile che rimarrà per sempre scolpita nella storia dello sport continentale.