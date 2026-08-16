Europei atletica, Iapichino è campionessa d’Europa! Vittoria per un centimetro

Larissa Iapichino vola e diventa la nuova campionessa d’Europa: il racconto della serata di oggi e di un altro oro azzurro

Larissa Iapichino sfodera la versione migliore di sé e porta a casa un oro pesantissimo. Sulla pedana dell’Alexander Stadium di Birmingham, la 24enne toscana si laurea Campionessa d’Europa nel salto in lungo al termine di una gara estenuante, conquistando la nona medaglia d’oro per la spedizione tricolore in questa fantastica edizione dei Campionati Europei di atletica 2026. Un trionfo sportivo che permette all’Italia di riprendere saldamente il comando del medagliere generale.

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La predestinata azzurra, fresca del nuovo record italiano di 7.12 metri stabilito a Eugene e dell’argento mondiale indoor, trova la consacrazione continentale all’aperto. L’affermazione arriva subito, al primo tentativo, con un volo splendido fino a 7.00 metri. Una misura straordinaria, spinta da un vento a favore di 2,1 m/s, che spezza letteralmente le gambe alle sue principali avversarie dirette.

Le avversarie si sono fatte valere, ma Iapichino ha portato a casa un oro pesantissimo

Nei successivi cinque salti la tensione sale vertiginosamente. Le rivali si avvicinano pericolosamente, facendo tremare i tifosi italiani.

La britannica Jazmin Sawyers prova in ogni modo a rispondere, chiudendo a 6.99 metri e conquistando l’argento per un solo, maledetto centimetro. Alle sue spalle si piazzano la francese Hilary Kpatcha (6.98), la portoghese Agate De Sousa (6.96) e la tedesca Malaika Mihambo (6.94).

Ma Larissa resiste con i nervi saldi, sublimando lo stile e l’eleganza in una notte magica. Dopo l’oro indoor del 2025, questa vittoria certifica il suo enorme valore, incoronandola definitivamente regina d’Europa e regalando all’intero movimento sportivo azzurro un’emozione pura e indimenticabile, scolpita per sempre nella storia dell’atletica italiana.