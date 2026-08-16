Europei, Ceccon argento nei 100 dorso: distacco solo di un centesimo

Thomas Ceccon si conferma ai vertici del nuoto europeo: nei 100 dorso ha portato a casa la medaglia d’argento, sfiorando l’oro

Solo un centesimo e l’Italia del nuoto deve strozzare in gola ancora una volta l’urlo più bello. Dopo l’argento sfumato di Benedetta Pilato nei 50 rana, tocca a Thomas Ceccon ingoiare la stessa pillola nella finale dei 100 dorso agli Europei 2026.

Il campione vicentino conquista un’altra medaglia d’argento con il tempo di 52″28, venendo beffato sul filo di lana dal greco Apostolos Christou, autore di un ritorno straordinario e oro in 52″27. Bronzo al russo Pavel Samusenko in 52″57.

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La gara era iniziata nel migliore dei modi per l’azzurro. Una partenza eccellente e una prima vasca cronometrata in 25″16 lo avevano portato saldamente al comando. Con il record mondiale nel mirino, la sensazione era che l’oro fosse ormai nelle sue mani. Era Ceccon il grande favorito.

Ceccon argento nei 100 dorso, ma resta l’amaro in bocca

Tuttavia, negli ultimi quindici metri, Ceccon ha accusato un lieve calo fisiologico, complice un programma di gare intenso sostenuto in questa rassegna. Christou ha così costruito un’azione poderosa nel secondo venticinque metri, chiudendo in 26″79 e precedendo l’azzurro al tocco di pochissimo.

Nonostante la beffa, questo risultato certifica il valore di uno dei massimi campioni italiani nel nuoto. Dal Mondiale di Budapest del 2022, il venticinquenne veneto non è mai sceso dal podio dei 100 dorso in vasca lunga nei sei grandi appuntamenti internazionali disputati.

Un ennesimo capitolo di una carriera sontuosa, che conferma il suo indiscutibile valore assoluto e la sua forza mentale, dimostrando di essere sempre il vero e incontrastato punto di riferimento a livello mondiale oggi.