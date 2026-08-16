Europei nuoto, Italia seconda nel medagliere! Gli Azzurri hanno più podi di tutti

L’oro di Quadarella non basta a una sfortunata Italia per vincere il medagliere agli Europei di nuoto: gli Azzurri chiudono comunque con il maggior numero di podi

Si chiudono a Parigi i Campionati Europei di nuoto 2026 con un’Italia grandissima protagonista, capace di dominare in lungo e in largo pur dovendosi accontentare del secondo posto finale nel medagliere. La spedizione azzurra chiude con un bottino davvero straordinario: ben tredici ori, quindici argenti e quindici bronzi, per un totale di 43 medaglie complessive.

L’Italia si conferma così la nazione più prolifica dell’intera manifestazione, primeggiando nel numero assoluto di podi conquistati. A precederci in cima alla classifica è solamente la Gran Bretagna, capace di strappare la prima piazza grazie a quattordici ori, quattro argenti e otto bronzi.

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Il sorpasso decisivo dei britannici si è concretizzato nell’ultima giornata, grazie all’oro di MacInnes nei duecento farfalla e al trionfo nella staffetta 4×100 mista femminile. L’Italia aveva risposto con caparbietà grazie all’ennesimo capolavoro di Simona Quadarella, trionfale nei 400 stile libero.

L’Italia chiude seconda, ma si conferma un movimento dominante

Il bilancio azzurro certifica un movimento acquatico d’eccellenza assoluta. Spiccano i cinque ori nel settore tuffi, i due trionfi nel fondo, le sei medaglie d’oro in vasca e i numerosi piazzamenti nel nuoto artistico e nei tuffi dalle grandi altezze.

Una dimostrazione di forza trasversale che riempie di legittimo orgoglio l’intero sistema sportivo nazionale, pronto ora a guardare ai prossimi appuntamenti internazionali con grandissima consapevolezza e fiducia nei propri innegabili mezzi tecnici, celebrando una spedizione storica e indimenticabile in ogni singola disciplina sportiva acquatica europea di nuoto puro e sincero.