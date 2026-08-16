Ancora Quadarella! Trionfo nei 400m sl e terzo oro agli Europei

Simona Quadarella non sbaglia mai e si conferma la regina assoluta degli Europei di nuoto: terza tripletta per l’azzurra e ora anche nei 400m stile libero

Simona Quadarella è una forza della natura e porta a casa un altro oro agli Europei di nuoto di Parigi 2026. La fondista romana scrive un’altra pagina straordinaria della sua carriera, centrando una tripletta storica nella rassegna continentale.

Dopo aver dominato, senza che davvero le avversarie siano riuscite a porre rimedio, gli 800 e i 1500 stile libero, l’azzurra si aggiudica l’oro anche nei 400 stile libero, conquistando l’undicesimo titolo europeo personale e replicando le imprese di Glasgow 2018 e Budapest 2021.

Oggi non è stata una gara così semplice. La tedesca Isabel Gose è partita fortissimo, provando a fare il vuoto, ma Quadarella le è rimasta incollata vasca dopo vasca, studiando l’avversaria con freddezza glaciale. Il momento decisivo è arrivato negli ultimi cento metri. Quadarella all’improvviso ha cambiato passo e ha piazzato l’accelerazione definitiva, involandosi verso il trionfo e schiantando le resistenze della rivale.

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Quadarella sul tetto d’Europa anche nei 400m stile libero

Il crono di 4’01″34 non vale solo la medaglia d’oro, ma rappresenta anche il nuovo record dei Campionati Europei. La Gose ha chiuso in 4’02″41, seguita sul podio dalla connazionale Maya Werner in 4’03″73.

Questo successo è un’altra gioia enorme per tutta l’Italia: si tratta del sesto oro nel nuoto e del tredicesimo negli sport acquatici. Ora la Nazionale vola in vetta al medagliere generale, consolidando una tradizione vincente che ci riempie ogni giorno di enorme orgoglio.