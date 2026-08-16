Europei ginnastica artistica, Manila Esposito trascina l’Italia: oro nel corpo libero e non solo

Una grande Manila Esposito sta brillando agli Europei di ginnastica artistica: oltre all’argento nella competizione a squadra, è arrivato l’oro nel corpo libero

A Zagabria, Manila Esposito si conferma un’atleta straordinaria. La ventenne napoletana ha conquistato la medaglia d’oro nel corpo libero agli Europei 2026 di ginnastica artistica, salendo sul gradino più alto del podio con il punteggio di 13.700 al termine di una prova semplicemente perfetta, che incorona il suo talento e la consacra definitivamente tra le grandi protagoniste della ginnastica artistica europea e mondiale.

Per l’azzurra si tratta del secondo podio personale in questa edizione: prima del trionfo al quadrato, infatti, Esposito aveva già conquistato uno ottimo argento alla trave, beffata per un solo centesimo di punto dalla francese Elena Colas. E poi anche l’argento nella competizione a squadre.

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La gioia è ancora massima oggi per l’oro, grazie a un esercizio al corpo libero eseguito con eleganza, potenza e personalità, capace di mettere d’accordo la giuria e di infiammare il pubblico dell‘Arena di Zagabria.

La ginnastica artistica italiana è ai massimi livelli europei

La giornata di ieri è stata straordinaria per i colori azzurri, arricchita da altre due medaglie di prestigio: Elisa Iorio ha conquistato l’argento alle parallele asimmetriche con una prova di altissimo livello, mentre Giulia Perotti si mette al collo il bronzo, confermando la profondità di un movimento in grande salute.

Restano di primo piano le grandissime prove di Manila Esposito, sempre più all’élite d’Europa e attesa da altre competizioni di altissimo livello nei prossimi mesi.